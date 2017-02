FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 66 del 23.02.2017

FEMI-CZ RRD: DOMANI SERA TEST MATCH A COLORNO PER I BERSAGLIERI

Domani, *venerdì 24 febbraio*, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà

in una partita amichevole l’HBS Rugby Colorno, squadra da anni ai

vertici della Serie A che nella passata stagione ha sfiorato la

promozione in Eccellenza e che anche quest’anno, dopo aver concluso la

prima fase del Campionatocon ottimi risultati, ha fatto il suo ingresso

nella Poule Promozione.

Il test match andrà in scena sull’erba sintetica del “Pavesi” di

Colorno, al Centro Sportivo di via G. Ferrari, con *fischio d’inizio

alle ore 19*. La partita vedrà in campo quasi tutta la rosa rossoblù,

con l’atteso rientro di Joe Van Niekerk, ed anche alcuni giocatori

dell’Under 18 e della Cadetta che avranno così l’opportunità di mettersi

in gioco con i seniores.

Questa la squadra che affronterà il primo tempo dell’amichevole:

Apperley, Arrigo, McCann, Van Niekerk, Pavanello, Rodriguez, Loro,

Cicchinelli, Lubian, Ruffolo (cap), Parker, Boggiani, Bordonaro,

Cadorini, Muccignat. A disposizione: Momberg, Iacob, Pavesi, Cincotto,

Ortis, Biffi, Panetti, Pasini.

Per il secondo tempo scenderanno in campo: Biffi, Ramirez Juan Martin,

Pasini, Teneggi Edoardo, Panetti, Mantelli, Lucchin, Nordio Enrico,

Venco Elia, Brancoli, Ortis, Bolognesi Alberto, Pavesi, Cincotto,

Balboni. A disposizione: Manfrinato Emmanuel.

