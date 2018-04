FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 113 del 03.04.2018

FEMI-CZ RRD: DOMANI TEST MATCH AL BATTAGLINI TRA DOGI UNDER 18 E

INDEPENDENT SCHOOLS RFC

Domani, *mercoledì 4 aprile*, lo Stadio “Mario Battaglini” ospiterà

l’incontro amichevole tra la *Selezione CRV I Dogi Under 18 e

**Independent Schools RFC*, Club ad invito che esprime una selezione dei

migliori giocatori inglesi Under 16 e Under 18 rimasti esclusi dal giro

delle rappresentative nazionali della RFU.

Il Tecnico Regionale *Matteo Mazzantini*, coadiuvato dallo staff

composto da Mario Pavin, Alessandro Lodi, Pierpaolo Tellarini e dal

preparatore atletico Stefano Breda, ha convocato 26 giocatori Under 18

(classe 2000/2001, integrati da tre atleti del 1999, provenienti da club

del Comitato Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e della delegazione di

Trento) per la sfida che andrà in scena domani in viale Alfieri con

*calcio d’inizio fissato alle 18:30*.

L’ingresso al “Battaglini” sarà libero per il pubblico.

—

