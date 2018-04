FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 127 del 24.04.2018

FEMI-CZ RRD: DOMENICA ALLE ORE 17 LA SEMIFINALE CON CALVISANO

Si giocherà alle ore 17 di domenica 29 aprile, allo Stadio “Mario

Battaglini”, la semifinale di andata del Campionato Italiano

d’Eccellenza che vedrà la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affrontare il

Patarò Calvisano.

I biglietti per la partita sono in vendita nei *nuovi uffici

della**Segreteria**dello Stadio, **in viale della Costituzione **sotto

la tribuna Est “Quaglio”*, che nei prossimi giorni seguirà i seguenti orari:

MERCOLEDÌ 25 APRILE → Chiuso

GIOVEDÌ 26 APRILE → Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

VENERDÌ 27 APRILE → Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

SABATO 28 APRILE → Dalle 10 alle 13

DOMENICA 29 APRILE → Dalle 10 alle 12

Domenica i botteghini e i cancelli dello Stadio “Mario Battaglini”

apriranno alle ore 15.30, un’ora e mezza prima del fischio d’inizio.

Questi i prezzi dei biglietti:

TRIBUNA EST/OVEST INTERO UNICO *20 Euro*

TRIBUNA EST/OVEST RIDOTTO 14-17 ANNI *10****Euro*

TRIBUNA OVEST VIP *3**0 Euro*

Per gli atleti tesserati Monti Rugby Rovigo Junior e Rugby Rovigo Delta

l’ingresso sarà gratuito.

_Si ricorda a tutti i tifosi che la partita non rientra

nell’abbonamento._Coloro che ad inizio stagione hanno acquistato

*l’abbonamento Platinum*e quello dedicato ai “*Rossoblù per sempre*”

avranno comunque diritto al parcheggio riservato in viale Alfieri.

—

