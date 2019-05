FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 143 del 30.05.2019

FEMI-CZ RRD: ENRICO LIUT E STEFANO SIRONI IN ROSSOBLÙ

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare gli ingaggi dei giocatori Enrico Liut e Stefano Sironi per la Stagione Sportiva 2019/20.

Entrambi terze linee, hanno militato in TOP12 nel Valsugana Rugby Padova nella stagione appena conclusa.

Enrico Mario Liut, alto 189cm per 104kg, è nato il 12 agosto 1998 in Sud Africa ed è approdato a Valsugana nel 2017, club con cui ha centrato la promozione nel Campionato di massima serie e ottenuto convocazioni con gli Azzurrini Under 20.

Stefano Sironi, alto 195cm per 105kg, è nato il 7 novembre 1995 a San Daniele del Friuli e ad Udine ha iniziato la sua carriera rugbistica. Trasferitosi a Padova per motivi di studio, è entrato a far parte della rosa del Valsugana dove ha giocato anche nel ruolo di seconda linea.