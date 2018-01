FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 80 del 25.01.2018

FEMI-CZ RRD: ESORDIO DELLE LADIES ROSSOBLÙ IN COPPA ITALIA

Il Team Ladies della Rugby Rovigo Delta è pronto per il debutto:

domenica al Comunale di Villorba la squadra Under 16 femminile della

Rugby Rovigo Delta scenderà in campo per la prima partita ufficiale

della stagione in Coppa Italia.

Coach Alessandro Trivellato ha convocato 13 atlete per la trasferta:

Lisa Baccaglini, Anna Bacchiega, Gaia Belloni (cap), Monica Bregolin,

Anna Cavicchio, Isabella Cuccato, Alessia Moda, Greta Pitrolo, Sabrina

Rapeggia, Agnese Sartori, Elysaveta Sokolyan, Mariagloria Visentin e

Asia Zampollo.

Inoltre Giulia Quaglio, per quest’anno l’unica promettente atleta

rossoblù della categoria Under 14, domenica farà il proprio esordio in

Coppa Italia con la maglia del C’è l’Este Rugby, società che da tempo

collabora con la New Ascaro Rovigo allo sviluppo del rugby “in rosa”.

In bocca al lupo alle Ladies rossoblù!

