FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 124 del 20.04.2018

FEMI-CZ RRD: FERRO TORNA A VESTIRE I GRADI DI CAPITANO DEI BERSAGLIERI

Questa mattina nei nuovi uffici della Segreteria rossoblù è andata in

scena una conferenza stampa in vista degli imminenti play-off del

Campionato Italiano d’Eccellenza, presenziata dal presidente della Rugby

Rovigo Delta Nicola Azzi, insieme al Consigliere e title sponsor

Francesco Zambelli, agli allenatori Joe McDonnell e Umberto Casellato, e

ai giocatori Matteo Ferro, Jacques Momberg ed Edoardo Ruffolo.

A fare gli onori di casa *il presidente Azzi*, che ha voluto ringraziare

il suo predecessore: “Ringrazio Francesco per avermi indicato come suo

successore e per avermi lasciato libero nel portare avanti la Società

secondo le mie idee e il mio modo di confrontarmi con lui, con gli

allenatori, con i giocatori, con le istituzioni, con la Monti e con le

altre realtà del Polesine. Non sono un prestanome e Francesco mai mi ha

considerato tale, per questo gli sono due volte riconoscente. Sto avendo

molte soddisfazioni e sono sicuro che il lavoro sta andando avanti bene,

spero che porterà presto i suoi frutti”.

“Oggi era importante per me avere al mio fianco gli allenatori, il

capitano e i vice-capitani – ha continuato il Presidente – veniamo da

una partita che ha lasciato molto l’amaro in bocca, che ci ha illuso

potessimo organizzare l’eventuale Finale a Rovigo, ci tenevamo tutti

molto ma è andata come è andata. Ora voltiamo pagina, abbiamo avuto modo

di esortare la squadra a manifestare il proprio carattere come successo

in passato perché l’obiettivo non è quello di arrivare a giocare i

play-off, bensì quello di arrivare a giocare la Finale, ovunque sarà.

Vogliamo che la squadra sia unita, così come le squadre giovanili: per

questo abbiamo in programma una serata con giocatori della prima

squadra, dell’Under 18 e della Cadetta, un momento di coesione tra le

nostre squadre che sono tutte impegnate nelle fasi finali dei rispettivi

Campionati. Mi auguro che tutte abbiano la soddisfazione di arrivare

fino in fondo e di raggiungere i risultati più alti”.

Parole condivise anche da *Francesco Zambelli*: “Sono rimasto nel

Consiglio della Società per assistere la squadra e l’impegno economico

fino alla fine della Stagione. Impegno che porterò avanti anche per la

prossima annata, come ho già assicurato a giocatori e staff, anche se

rimango in attesa che si sistemino le questioni che mi hanno portato a

dare le dimissioni, ma i segnali sono positivi ed ho fiducia che ciò

avvenga. Quello che abbiamo perso sabato scorso non è tutto, la

convinzione che possiamo vincere il Campionato c’è ancora e deve

continuare ad esserci”.

Ha preso poi la parola *Jacques Momberg *per spiegare la sua decisione

di non vestire più i gradi di capitano nelle prossime partite: “Come ho

detto dopo la partita agli allenatori e ai leaders della squadra, io

sono un altro giocatore rispetto a quello che ha preso il giallo nel

Derby. Ho sbagliato come capitano, un ruolo che rispetto e reputo

estremamente importante. Per questo e per il rispetto che ho per i miei

compagni ho deciso di fare un passo indietro e lasciare il mio posto a

chi in questo momento si merita la fascia di capitano, ovvero Matteo

Ferro. Credo sia la scelta migliore per la squadra per vincere questo

Campionato”.

“Cambierà solo la persona che si relaziona con l’arbitro durante il

gioco – ha affermato *Ferro* – perché in campo c’è un gruppo di ragazzi,

di cui facciamo parte io, Edoardo Ruffolo e Jacques Momberg, che è

l’ossatura della squadra e che è il punto di riferimento per tutti

durante le partite. Per me sarà un onore vestire la fascia di capitano,

come lo è stato in passato. Sicuramente daremo tutto in campo nelle

prossime partite, non daremo l’impressione di mollare o rinunciare,

perché sappiamo qual è il nostro obiettivo, contro chi dobbiamo giocare

e come farlo. Andiamo tutti nella stessa direzione e siamo pronti a dare

il 100%”.

Torna a disposizione dei coach, dopo il lungo stop per infortunio,

*Edoardo Ruffolo*: “Ho finito la convalescenza e sono pronto a tornare

in campo, non è stato facile restare fermo così a lungo ma sono sempre

rimasto a fianco dei miei compagni e spero di avere la possibilità di

riscattare la mia assenza”.

“Le prossime tre settimane sono estremamente importanti per noi – ha

concluso l’head coach dei Bersaglieri, *Joe McDonnell* – abbiamo

sbagliato il Derby con il Petrarca, dove abbiamo peccato di

indisciplina, ma i ragazzi hanno capito e questa settimana di recupero

abbiamo comunque lavorato sodo. Riguardo il capitano, come ha detto

Jacques che rispetto molto per quanto ha fatto in questi anni e per

questa sua decisione, la prima cosa da chiedersi è cos’è meglio per la

squadra e in questo momento credo che Matteo sia la persona più adatta a

traghettare la Rugby Rovigo Delta all’obiettivo finale, nelle prossime

tre partite”.

