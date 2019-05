FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 132 del 08.05.2019

FEMI-CZ RRD: FESTEGGIAMENTI ANNIVERSARIO SCUDETTO DEL 1979

In occasione della Semifinale di ritorno del Peroni TOP12 tra FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Argos Petrarca Rugby, in programma domenica 12 maggio alle ore 16:30 allo Stadio “Mario Battaglini”, verrà festeggiato l’anniversario del 9° scudetto della Rugby Rovigo Delta, conquistato nel maggio 1979.

La Rugby Rovigo Delta in collaborazione con Angelo Visentin, capitano della squadra Campione d’Italia 1978/79 e Presidente del Club Old rossoblù, e l’Associazione MondOvale, ha organizzato per domenica alla Club House del Battaglini, un incontro conviviale tra i Bersaglieri dello Scudetto ’79 per visionare materiale fotografico e filmati dell’epoca della squadra allenata dal grande Carwin James. A fare gli onori di casa il comm. Francesco Zambelli, e per l’occasione sarà presente anche il sudafricano Dries Coetzer.

Al termine della conviviale è previsto il saluto dei Campioni ’79 al pubblico presente al “Battaglini” e il corridoio alle squadre che entreranno in campo per il 166° Derby d’Italia.