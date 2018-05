FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 133 del 02.05.2018

FEMI-CZ RRD: GABRIELE CICCHINELLI TORNA A VESTIRE LA MAGLIA ROSSOBLÙ

La Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare, in vista della Stagione

Sportiva 2018/19, il ritorno in rossoblù della terza linea Gabriele

Cicchinelli.

Romano classe 1990, dopo un’esperienza biennale all’Accademia F.I.R. di

Tirrenia ha esordito nel massimo Campionato nazionale nella Stagione

2008/09 con la Capitolina, squadra con cui è cresciuto sportivamente. Si

è poi trasferito alla Rugby Roma, con cui ha vinto un Trofeo Eccellenza,

ai Crociati Parma e nella Stagione 2012/13 ha giocato tra le fila del

Calvisano. Al termine della Stagione con i gialloneri è approdato ai

Cavalieri Prato e l’anno successivo al Mogliano, prima di vestire la

maglia dei Bersaglieri nel 2016. Questa stagione è stato in forma alla

S.S. Lazio Rugby 1927 e vanta esperienze in giovanile con la maglia Azzurra.

“/Sono contento di poter tornare a vestire la maglia dei Bersaglieri /–

è il commento di Gabriele –/L’esperienza a Rovigo mi ha stimolato e

fatto crescere ma è purtroppo mancata la vittoria finale, quindi spero

di poter dare nuovamente il mio contributo per riuscire a raggiungere il

più alto obiettivo con i rossoblù. Ringrazio il Club per l’opportunità e

non vedo l’ora di poter calcare nuovamente il campo del Battaglini

davanti ai grandi tifosi rodigini”.

/

/

/

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta