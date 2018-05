FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 141 del 20.05.2018

FEMI-CZ RRD: GRANDE VITTORIA DELL’UNDER 18 ELITE A VIADANA

Altra bella prestazione dei ragazzi dell’Under 18 Elite di Tellarini e

Romeo, che oggi allo “Zaffanella” di Viadana hanno conquistato i 5 punti

di bonus necessari per rimanere in corsa nel girone di playoff.

Partenza forte dei giovani rossoblù che già al terzo minuto di gioco

vanno in meta con Marra. La reazione del Viadana non tarda ad arrivare

con una meta al 14’ per un intercetto, ma subito dopo sono ancora i

rodigini a schiacciare l’ovale oltre la linea altre tre volte con

Rubello, Bordin e Lugato e il primo tempo termina sul 5-24 a favore dei

giovani Bersaglieri.

La ripresa si apre con una meta di Matteo Moscardi, che festeggia così

la convocazione in Nazionale Under 20. Dopo il ritmo del match cala, il

Viadana trova una seconda meta, ma il finale è tutto rossoblù con le

mete di Rubello e Borin, che fissano così il risultato sul 10-45 per il

Rovigo.

Anche oggi i rossoblù hanno controllato agevolmente la partita, pur

subendo la fisicità del Viadana. I ragazzi hanno dimostrato con le

accelerazioni di ritmo di trovare la via della marcatura sia con gli

avanti che con i trequarti. Soddisfatti i tecnici Tellarini e Romeo per

la tenuta mentale della squadra e la forte volontà dei ragazzi nel

raggiungere l’obiettivo dei 5 punti, per mantenere tutte le chance di

giocarsi il primato in classifica con il Valsugana domenica prossima al

“Battaglini”.

*Mete*: Rubello (2), Borin, Bordin, Moscardi, Marra, Lugato

*Trasformazioni*: Borin (5)*

Rossoblù scesi in campo*: Marra, Quadri, Moscardi, Modena, Bordin,

Borin, Visentin A., Costantini, Biondi A., Roncon, Rubello, Parolo,

Tellarini, Lugato, Vecchini, Bellettato, Mattetti, Carretta, Jourcin,

Teneggi, Zeggio, Siviero.

