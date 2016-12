FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 47 del 22.12.2016

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI A CACCIA DI 5 PUNTI NELL’ULTIMA PARTITA DELL’ANNO

Domani, *venerdì 23 dicembre con fischio d’inizio alle ore 19*, lo

Stadio “Mario Battaglini” ospita l’ultima partita del 2016, anno che

tante gioie e soddisfazioni ha portato in viale Alfieri. I Campioni

d’Italia della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta sono a caccia di 5 punti utili

e cercheranno di ottenerli affrontando il Sitav Rugby Lyons.

L’infermeria dei rossoblù si sta svuotando, con i soli Ruffolo, Van

Niekerk, McCann e Biffi fermi ai box ma in via di recupero, come spiega

*l’head coach dei Bersaglieri Joe McDonnell*: “Affrontiamo l’ultima

partita di questo 2016 con due ritorni importanti quali Chillon e

Majstorovic, che hanno recuperato completamente; torna nel XV di

partenza anche De Marchi, dal quale mi aspetto un’ottima prestazione

come ball carrier. Modena mantiene la maglia numero 12 dopo due solide

prove nei match di Qualifying Competition contro Dendermonde e Krasny

Yar, e mi auguro una prestazione di livello da parte di Pavanello che

domani avrà l’opportunità di partire fra i titolari”.

“La squadra di Piacenza è cresciuta molto rispetto alla scorsa stagione

– continua l’allenatore rossoblù – quindi credo che quella di domani

sarà una partita intensa, dura, ed è per questo che intendo vedere una

performance migliore rispetto al match della scorsa settimana”.

Questi i Bersaglieri annunciati per la sesta giornata del Campionato

Italiano d’Eccellenza: Basson; Pavanello, Majstorovic, Modena, Apperley;

Rodriguez, Chillon; Ferro, Cicchinelli, De Marchi; Parker, Boggiani;

Iacob, Momberg (cap.), Muccignat. A disposizione: Cadorini, Balboni,

Bordonaro, Ortis, Lubian, Mantelli, Loro, Barion.

I biglietti per assistere alla partita sono già disponibili in

prevendita al Caffè Molinari e alla Segreteria di viale Alfieri, che

sarà aperta anche domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. I cancelli

e le biglietterie dello Stadio apriranno alle ore 18.

