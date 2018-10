FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 31 del 05.10.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI A REGGIO, CASELLATO: “UMILTÀ E CARATTERE PER BATTERE IL VALORUGBY”

Allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia, domani con fischio d’inizio alle ore 16, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà i padroni di casa del Valorugby Emilia nella quarta giornata del Campionato Italiano Top12.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby e sarà arbitrato da Bolzonella di Cuneo, coadiuvato dai giudici di linea Chirnoaga (Roma), Pennè (Lodi) e dal quarto uomo Laurenti (Bologna).

“La partita di domani arriva in un momento importante come squadra ma soprattutto come gruppo – commenta l’allenatore rossoblù Umberto Casellato alla vigilia della sfida – Sappiamo di venire da due prove in cui non ci siamo piaciuti, forse con Mogliano pensavamo di risolvere la pratica prima del previsto ma la squadra trevigiana ci ha fatto capire che prima di tutto in questo sport ci vuole umiltà e voglia di battersi: caratteristiche che dovremo ritrovare a Reggio, un campo difficile da sempre e in questa Stagione ancora di più visto il rafforzamento della rosa. Il Valorugby è in un momento di grande forma e sulle ali dell'entusiasmo tutto viene con molta facilità; lo abbiamo studiato tecnicamente ma quello che vogliamo da questa partita è una risposta dal punto di vista caratteriale. Nella formazione abbiamo optato per qualche cambiamento dovuto al piano di gioco, mentre in mediana continuità a Chillon e all’ala avvicendamento tra Borin e Visentin, che ho visto molto stimolato e determinato in settimana”.

Questo, quindi, il XV dei Bersaglieri che scenderà in campo domani: Barion; Visentin, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali, Cicchinelli; Pavesi, Cadorini, Brugnara. A disposizione: Momberg, Rossi, D’Amico, Nibert, Venco, Piva, Borin, Halvorsen.

