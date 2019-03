FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 105 del 22.03.2019

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI CHE AFFRONTANO IL CALVISANO NEL BIG MATCH AL BATTAGLINI

Il match clou della diciannovesima giornata di TOP12 va in scena domani alle 15 allo Stadio “Mario Battaglini” con lo scontro al vertice tra FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Kawasaki Robot Calvisano, rispettivamente prima e seconda nella classifica del Campionato.

Sarà l’arbitro internazionale Marius Mitrea (Udine) a dirigere la partita, coadiuvato dai giudici di linea Matteo Liperini (Livorno), Stefano Pennè (Milano) e dal quarto uomo Massimo Brescacin (Treviso). La sfida sarà visibile in diretta sui canali Facebook, YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby.

Alla vigilia del match l’allenatore dei Bersaglieri, Umberto Casellato, commenta: “Noi e Calvisano abbiamo fatto un percorso simile a livello di gioco, risultati e classifica. Per entrambi l’inizio è stato altalenante ma poi abbiamo inanellato una serie di vittorie che ci hanno permesso di arrivare dove siamo ora, in vetta alla classifica. Siamo consapevoli che domani sarà una battaglia, ci siamo allenati bene e con serenità quindi siamo pronti per questa ulteriore tappa del nostro cammino. Sarà una sfida molto affascinante e sono sicuro che il nostro pubblico sarà anche in questa importante occasione il 16° uomo in campo”.

Questo il XV rossoblù annunciato per la partita: Cioffi; Barion, Majstorovic, Antl, Angelini; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Canali, Nibert; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara. A disposizione: Rossi, Vecchini, Pavesi, Ferro, Cicchinelli, Mantovani, Piva, Visentin.

In vista della partita sono già disponibili i biglietti per assistervi: si possono acquistare alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta in viale della Costituzione (sotto la Tribuna Est) nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 25€

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE E OVER 65 ANNI 10€

UNDER 18 ANNI gratis

La segreteria sarà aperta anche sabato mattina dalle 10 alle 12, nel pomeriggio i botteghini dello Stadio apriranno alle ore 14.

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, fino alla fine della Stagione i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.

Ricordiamo inoltre che l’ingresso ai cani è consentito ma devono essere muniti di guinzaglio e museruola.