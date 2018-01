FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 81 del 26.01.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI CHE DOMANI A ROMA AFFRONTANO LE FIAMME ORO RUGBY

Dopo due weekend di pausa domani si torna in campo per l’undicesima

giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, con la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta che affronterà alle ore 15 alla Caserma “Gelsomini” le

Fiamme Oro Rugby. L’avvincente sfida, in diretta su therugbychannel.it,

sarà arbitrata da Giuseppe Vivarini coadiuvato dai giudici di linea

Claudio Passacantando e Gianluca Bonacci, e dal quarto uomo Giampiero Salvi.

Alla vigilia della partita l’head coach dei Bersaglieri, *Joe

McDonnell*, chiede ai suoi massima concentrazione: “Dopo tre settimane

ricominciamo il Campionato con una trasferta che si preannuncia molto

dura, com’è sempre stato in casa delle Fiamme Oro. La squadra di Guidi

non sarà la stessa che abbiamo incontrato all’andata al Battaglini, è

cresciuta molto in questi mesi e si presenta in buona forma. Per questo

sarà importante rimanere concentrati già dal pre-partita, questa

settimana abbiamo lavorato molto bene e sono sicuro che andiamo a Roma

con la giusta mentalità e tanta fame. Dopo gli infortuni finalmente

tornano a disposizione Ferro e Ortis, che domani partiranno dalla

panchina, mentre Davies sarà nel XV di partenza in sostituzione di

Majstorovic, in congedo questa settimana per la scomparsa della mamma”.

E come segno di vicinanza al proprio compagno di squadra, domani i

Bersaglieri scenderanno in campo con il lutto al braccio.

“La partita di domani è molto importante – conclude McDonnell – ci

aspettano cinque dure trasferte in questo girone di ritorno, la prima è

domani e dobbiamo iniziare con il piede giusto perché il nostro

obiettivo è vincere anche tutte le sfide fuori casa”.

Questa la formazione rossoblù che calcherà il sintetico della Polizia di

Stato: Odiete; Barion, Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon;

De Marchi, Lubian, Zanini; Parker, Boggiani; D’Amico, Momberg (cap.),

Brugnara. A disposizione: Cincotto, Muccignat, Pavesi, Ortis, Ferro,

Loro, Biffi, Modena.

—

