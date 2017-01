FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 51 del 07.01.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI ESPUGNANO IL “QUAGGIA”, MOGLIANO BATTUTO 34-16

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince 34-16 contro il Mogliano Rugby, tornando a

casa con un bonus prezioso per la classifica.

I padroni di casa partono subito forte, costringendo i rossoblù a difendere i

propri 22 per i primi dieci minuti. Il buon lavoro della difesa dei Bersaglieri

non permette al Mogliano di superare la linea di meta e la squadra trevigiana

concretizza i suoi sforzi con un piazzato messo a segno da Bonifazi. La FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta reagisce subito, ottenendo una touche sui 5 metri avversari

da cui nasce la maul avanzante che porta in meta Cadorini. La trasformazione di

Chillon viene stoppata dagli avversari: 3-5. Rovigo mette il turbo aprendo il

gioco al largo e i giovani trequarti rossoblù sorpassano tutti in velocità,

portando al 19′ Arrigo a segnare la seconda meta di giornata che Chillon però

non trasforma. Mogliano risponde poco dopo, sfruttando un’imprecisione in touche

dei Bersaglieri, e accorcia le distanze dalla piazzola con Bonifazi al 23′.

Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

decreta la sua supremazia in mischia chiusa ottenendo una meta tecnica che

Rodriguez trasforma per il 6-17 su cui le squadre tornano agli spogliatoi.

I primi minuti della ripresa sono la fotocopia dell’avvio del match, con

Mogliano agguerrito che cerca di sfondare la difesa rossoblù riuscendo però ad

ottenere solo tre punti grazie alla precisione al piede di Bonifazi. I

Bersaglieri non si fanno intimorire e dopo 8 minuti dal fischio dell’arbitro, a

seguito di una touche sui 5 metri avversari, Lubian trova il varco e schiaccia

la meta del bonus. Chillon non trasforma ma si fa perdonare l’errore al piede

segnando la successiva quinta marcatura rossoblù al 12′ e portando il punteggio

sul 9-27. Pochi istanti dopo una leggerezza dei Bersaglieri viene sfruttata al

meglio da Almela, appena entrato in campo, che mette a segno la prima meta del

Mogliano. Bonifazi trasforma per il 16-27 ma sono i rossoblù ad avere l’ultima

parola. Al 24′, infatti, con un’ottima azione Mantelli segna la sesta meta

rodigina, chiudendo il match: sua è anche la trasformazione per il definitivo

16-34.

Alla fine della partita l’head coach rossoblù Joe McDonnell non può che dirsi

soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: “Oggi è stata una buona

opportunità per i nostri giovani, chiamati a sostituire i diversi infortunati.

Durante la settimana si sono allenati bene ed oggi ho visto una buona

performance da parte loro, sono molto contento. Abbiamo messo pressione fin da

subito sugli avversari, lavorando bene con la mischia e in difesa, rimanendo

concentrati per tutti gli 80 minuti e mantenendo il nostro piano di gioco: sono

molto soddisfatto. Facendo bene le cose semplici possiamo raggiungere ottimi

risultati, come oggi, dobbiamo concentrarci su questo in vista delle prossime

partite. Gennaio sarà un mese difficile ma la strada è quella giusta”.

