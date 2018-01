FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 72 del 11.01.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI IN VISITA AL REPARTO DI PEDIATRIA

Una delegazione di giocatori della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha fatto

visita questo pomeriggio ai bambini del Reparto di Pediatria

dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo.

I Bersaglieri, insieme all’head coach McDonnell, hanno trascorso un’ora

con i piccoli ospiti del Reparto, a cui hanno portato in dono dei

giocattoli e maglie rossoblù, ripetendo la bella esperienza fatta l’anno

scorso.

La Società rossoblù, giocatori e staff ringraziano il Direttore Generale

dell’ULSS 5 Polesana Dott. Antonio Fernando Compostella,il direttore

sanitarioDott. *Edgardo Contato,***il direttore del Reparto di Pediatria

Dott. Simone Rugolotto, laCapo Sala sig.raTiziana Bellesia, la sig.ra

Gabriella Vincenzi, lo staff dell’Ufficio Relazioni con il Pubblicoe

tutti i collaboratori del Reparto di Pediatriache hanno reso possibile

la visita dei Bersaglieriai bambini ricoverati.

Un doveroso ringraziamento anche al negozio Plastogomma per il prezioso

contributo e agli sponsor che hanno messo in palio i premi per la

lotteria andata in scena alla Cena di Natale del Club, il cui ricavato è

stato utilizzato per acquistare i giocattoli portati in regalo questo

pomeriggio ai bambini: FEMI-CZ, ASM SET Rovigo, Equipe, Farmacia

Sant’Ilario, Hotel Ristorante Petrarca, Caffè Nazionale Rovigo, Le Carni

Borsea & Borsea Cuore Rossoblu, La Fueghina e gli Amici di Boara, NCZ

Nuovo Colorificio Zagato, Lanfredini utensili, La Casa del Viaggio di

Chiara Segantin, Kappa Store Rovigo, Palestra Life Vitality Fitness,

Centro Estetico Solemania di Cinzia Martinello,Rugbirra e +Watt integratori.

/[in allegato alcune fotografie]/

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta