FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 49 del 04.01.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI IN VISITA AL REPARTO DI PEDIATRIA

Questo pomeriggio una delegazione di giocatori della FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta ha fatto visita ai bambini del Reparto di Pediatria

dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo.

Capitan Ruffolo e compagni hanno trascorso diverse ore con i piccoli

ospiti del Reparto, a cui hanno portato in dono dei giocattoli come

augurio per una pronta guarigione e per la festa dell’Epifania.

Un piccolo gesto fatto con il cuore, come spiega Edoardo Ruffolo:

“L’idea di portare i miei compagni di squadra a visitare i bambini di

Pediatria nel periodo natalizio l’avevo in mente da qualche anno e

quando sono diventato capitano lo scorso settembre mi sono ripromesso di

farlo. L’ho proposto ai ragazzi, allo staff e alla Società e con

entusiasmo tutti mi hanno appoggiato. Seguendo anche i consigli dello

staff medico di Pediatria abbiamo preferito visitare i bambini in vista

dell’Epifania, un periodo meno frequentato dalle associazione rispetto

al Natale”.

“È stato un momento bellissimo ed emozionante – continua il capitano dei

Bersaglieri – donare regali ai bambini e vedere il loro sorriso è stato

toccante, pensando anche al fatto che queste feste le debbano

trascorrere in Ospedale, ma non sono mancate risate e momenti divertenti

tra i corridoi del Reparto. Sicuramente ripeteremo l’esperienza”.

Un doveroso ringraziamento al Consigliere della Rugby Rovigo Delta,

dott. Bruno Piva, al direttore del Reparto di Pediatria, dott. Simone

Rugoletto, alla caposala sig.ra Tiziana Bellesia, alla sig.ra Gabriella

Vincenzi e a tutti i collaboratori del Reparto che hanno reso possibile

la visita dei rossoblù ai bambini ricoverati, senza dimenticare il

negozio Plastogomma che ha contribuito nella donazione dei giocattoli

regalo.

/[in allegato alcune fotografie]/

