FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 73 del 12.03.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI NON PASSANO A CALVISANO, IL PATARÒ VINCE 35-14

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non convince sul campo ostico del “Pata Peroni

Stadium” e il Calvisano vince con bonus 35-14.

Un primo tempo decisamente brutto quello della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, che

non riesce a tenere testa ai padroni di casa, agguerriti in attacco e solidi in

difesa. Calvisano ottiene i primi punti già dopo 4 minuti dal fischio d’inizio,

quando Chillon non controlla una presa aerea e Bruno ne approfitta per rubare

l’ovale e andare a schiacciare sotto i pali. Chiesa clamorosamente fallisce la

facile trasformazione ma il Calvisano non lascia scampo e domina anche nelle

fasi statiche, soprattutto in mischia chiusa. L’indisciplina rossoblù costa cara

e al 17′ i padroni di casa ne approfittano per allungare ulteriormente le

distanze con Minozzi dalla piazzola. I rossoblù appaiono confusi ma riescono

comunque ad arginare la furia calvina, che costa a Pavanello un infortunio alla

spalla che lo costringe al 23′ a lasciare il campo. Alla mezz’ora un altro

calcio a favore del Calvisano viene messo tra i pali da Minozzi, che porta il

risultato sull’11-0. Negli istanti finali del primo tempo il Calvisano mette

pressione in tuoche ai Bersaglieri riuscendo con drive avanzante a mandare De

Santis a schiacciare oltre al linea. Minozzi trasforma e le squadre tornano agli

spogliatoi sul 18-0, non riuscendo Basson al 41′ a centrare i pali dalla

piazzola dopo un calcio a favore.

La ripresa vede ancora il Calvisano primeggiare, con Minozzi ancora preciso

dalla piazzola che mette a segno altri 3 punti dopo appena 7 minuti dal fischio

d’inizio. Al 13′, però, un cartellino giallo a Semenzato per placcaggio alto

sembra cambiare le sorti della partita: i rossoblù in superiorità numerica

infatti riescono ad approfittare al meglio della situazione, prima con

l’esordiente italo-argentino Torres che al 17′ segna una meta di velocità e poi

con Cicchinelli al 21′ che schiaccia l’ovale oltre la linea. Basson trasforma

entrambe le marcature rossoblù, portando il risultato sul 21-14. Il match sembra

riaperto ma il ritorno al 15 contro 15 favorisce i padroni di casa che non si

lasciano intimorire dal rinato spirito rossoblù. Calvisano negli ultimi 15

minuti della partita torna ad essere la squadra dominante del primo tempo, tanto

che i gialloneri riescono a segnare altre due mete: al 33′ è di nuovo Bruno a

segnare oltre la linea mentre al 38′ è la potenza del pack calvino a mettere a

segno la marcatura del bonus. Minozzi infallibile dalla piazzola trasforma le

due mete e chiude la partita con il punteggio di 35-14.

“Faccio i complimenti al Calvisano – commenta alla fine del match il capitano

rossoblù Edoardo Ruffolo – perché, soprattutto nel primo tempo, è riuscito

nell’intento di non faci esprimere il nostro gioco grazie un’ottima difesa.

Speravo in un match più combattuto da parte nostra, ci è mancata quella grinta

che abbiamo sfoderato la scorsa settimana nel derby”.

Parole condivise dall’allenatore Joe McDonnell, che afferma la sua

insoddisfazione: “Se continuiamo a giocare così non ci meritiamo un posto nei

playoff o di giocare la Finale. Da giocatori professionisti come i nostri non

accetto l’idea che si possa giocare bene solo a settimane alterne: dopo la

brutta prova a San Donà abbiamo visto grinta e cuore per il Derby, cose che oggi

sono decisamente mancate. Non ci sono alibi per partite come quelle di oggi.

Dobbiamo cambiare la nostra mentalità, il nostro approccio alle partite,

ragionando su cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare veramente. Dobbiamo

giocare per tutti gli 80 minuti, da professionisti quali siamo”.

