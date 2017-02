FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 64 del 18.02.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI NON PASSANO A SAN DONÀ

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta perde 22-30 al “Pacifici” contro un ostico Lafert

San Donà e, complice la vittoria del Petrarca, passa in terza posizione in

classifica.

Il primo tempo della partita si dimostra sostanzialmente equilibrato; Rovigo che

passa subito in vantaggio grazie al piede di Basson che mette tra i pali il

calcio a favore fischiato ai Bersaglieri per placcaggio alto dei padroni di

casa. San Donà risponde pochi minuti dopo dalla piazzola con Ambrosini ma gli

ospiti si dimostrano più fallosi, con Lubian che viene punito con cartellino

giallo, e il mediano di apertura sandonatese agguanta il vantaggio a neanche 10

minuti dal fischio d’inizio. Al 18′ i padroni di casa allungano grazie ad una

meta di Wessels, che Ambrosini trasforma per il 13-3. Rovigo però si vendica due

minuti dopo con un grande intercetto di capitan Ruffolo che corre tutta la

lunghezza del campo andando a schiacciare sotto i pali. La trasformazione di

Basson accorcia ulteriormente le distanze sul 13-10. San Donà non demorde e al

25′ Ambrosini centra i pali per il 16-10. A pochi istanti dalla fine del primo

tempo, il pack rossoblù dimostra la sua superiorità ottenendo una meta tecnica

che Basson trasforma agilmente per il 16-17 su cui le squadre tornano agli

spogliatoi.

Il secondo tempo per i Bersaglieri è nebbia fitta: troppi i falli e i placcaggi

mancati dai rossoblù, che accusano anche diversi problemi in touche. Sa Donà non

perdona e dopo appena 8 minuti dalla ripresa va in meta con Iovu. Ambrosini non

fallisce la trasformazione del 23-17. I padroni di casa si dimostrano

estremamente efficaci con la maul, mettendo molta pressione alla difesa rossoblù

e arrivando a segnare di potenza la terza meta, a firma di Falsaperla. Sul 30-17

i rossoblù non riescono a smuovere la situazione fino agli istanti finali del

match, quando Chillon sfrutta un errore degli avversari sui 5 metri e schiaccia

oltre la linea per il 30-22. La trasformazione non viene realizzata per poter

continuare a giocare ma la decisione si risolve con un nulla di fatto è San Donà

festeggia meritatamente la vittoria.

Alla fine della partita l’head coach rossoblù Joe McDonnell fa i complimenti

agli avversari: “Quando hanno avuto l’opportunità di segnare hanno preso al volo

l’occasione, sono stati bravi a tenere in mano le redini del gioco soprattutto

nel secondo tempo. Oggi noi abbiamo sbagliato sul mantenimento del possesso,

abbiamo concesso troppe punizioni è sbagliato troppi placcaggi. Non abbiamo

giocato bene e spero che ci serva da lezione, soprattutto in ottica playoff. Non

possiamo giocare così, a prescindere da chi sia il nostro avversario: dobbiamo

dare sempre il 100% e rimanere concentrati per tutti gli 80 minuti”.

Sull’ultima discutibile decisione di non trasformare la meta, McDonnell afferma:

“Mi sono preso questa responsabilità pensando ci fosse il tempo per giocare e

segnare una quarta meta. Nella confusione del momento ho preso d’impulso una

decisione sbagliata”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta