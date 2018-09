FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 16 del 07.09.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI PER IL TRAINGOLARE DI DOMANI CON VALSUGANA E NOCETO

L’ultimo test per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta prima dell’avvio del Campionato Top12 va in scena domani allo Stadio “Mario Battaglini” e vedrà i rossoblù impegnati in un triangolare con il neo-promosso Valsugana Rugby Padova e il Rugby Noceto.

Alle 18:30 ci sarà il calcio d’inizio della prima sfida tra Valsugana e Noceto, poi i rossoblù affronteranno la squadra padovana e il terzo match sarà tra Rovigo e Noceto. Ogni partita durerà 40 minuti.

“Ci aspetta l’ultimo appuntamento pre-stagionale, dove possiamo provare soluzioni e verificare alcune situazioni tecnico-tattiche che stiamo lavorando da settimane e hanno bisogna di una verifica sul campo – è il commento dell’head coach dei Bersaglieri, Umberto Casellato – La squadra è in larga parte quella che ha disputato il Pedrini con risultati soddisfacenti, tolti 3 minuti finali con i Medicei. Abbiamo alcuni giocatori indisponibili che stanno recuperando e con lo staff medico abbiamo deciso di non forzare nessuna delle situazioni limite, se fosse stata una partita di Campionato ci avrebbero fatto fare scelte diverse. Possiamo contare sull'apporto di Halvorsen, che molto probabilmente giocherà la seconda partita del triangolare. Abbiamo fatto due giorni ad Albarella per conoscerci meglio e sintonizzarci tutti sullo stesso canale. Quest'anno per tutti noi sarà importante avere un obiettivo comune di squadra e credere fortemente di raggiungerlo insieme”.

Questi i 15 rossoblù che partiranno titolari nella sfida con il Valsugana: Odiete; Borin, Modena, Angelini, Visentin; Mantelli, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Nibert, Cicchinelli; D’Amico, Cadorini, Pomaro.

Entreranno poi in campo: Pavesi, Rossi, Tveraga, Parolo, Venco, Halvorsen, Chillon, Loro, Bordin.

Si potrà assistere al triangolare dalla sola Tribuna Est, i cancelli e i botteghini apriranno alle 17:30 e il costo del biglietto unico è di 5 euro (entrata gratuita per i minori di 18 anni).

