FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 14 del 08.09.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI PER IL TROFEO PEDRINI DI BADIA POLESINE

Domani a Badia Polesine, agli impianti sportivi di via Martiri di

Villamarzana, andrà in scena l’11esima edizione del trofeo ‘’Adriano

Pedrini’’ che vedrà coinvolte, a partire dalle ore 17, le squadre

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, Petrarca Padova, Viadana Rugby 1970, I

Medicei Rugby Firenze, Rugby Reggio e Valsugana Padova Rugby.

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è inserita nel girone 1 insieme a

Valsugana, con cui si scontrerà nella prima partita, e Viadana. Le gare

saranno in contemporanea sui due campi e le partite avranno la durata di

un tempo unico di 30 minuti. Al termine delle partite dei gironi, in

base alla classifica che ne conseguirà, verranno disputati gli incontri

di finale per 5° e 6° posto, 3°e 4° posto, 1° e 2° posto. La Finale tra

le prime due classificate si disputerà intorno alle ore 20 e il calcio

d’inizio sarà eseguito da Fabrizio Pedrini, nipote di Adriano.

Questi i Bersaglieri che scenderanno in campo: Cioffi; Arrigo, Davies,

Modena, Biffi; Mantelli, Loro; Ferro, De Marchi; Boggiani, Parolo;

Vecchini, Cincotto, Brugnara. A disposizione: Cadorini, Balboni,

D’Amico, Pavesi, Ortis, Venco, Ruffolo, Pasini, Visentin, Barani,

Teneggi, Odiete.

Il biglietto d’ingresso per assistere al torneo sarà di 5 euro, con una

bevanda inclusa, gratuito per i minori di 18 anni. All’interno dello

stadio ci sarà la possibilità di cenare presso l’area ‘’food’’ con

panini, pesce fritto e patatine

Finiti tutti gli incontri avranno luogo le premiazioni finali, che

vedranno premiati i giudici di gara e di linea, tutte le squadre

partecipanti e ovviamente, come ogni anno, verrà consegnata la targa

dedicata ad Enzo Bellinazzo al miglior giovane del torneo.

