FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 24 del 29.09.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI PER LA PRIMA AL BATTAGLINI CON LE FIAMME ORO

RUGBY

Lo Stadio “Mario Battaglini” riapre le porte al Campionato Italiano

d’Eccellenza ospitando domani, sabato 30 settembre, la partita tra

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Fiamme Oro Rugby valida per la seconda

giornata di andata.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16, a dirigere l’incontro sarà

l’arbitro internazionale Marius Mitrea coadiuvato dai giudici di linea

Stefano Pennè e Filippo Bertelli, quarto uomo sarà Massimo Brescacin.

Il XV di partenza dei Bersaglieri, rispetto alla partita della scorsa

settimana a Reggio, prevede solo due cambi: esordirà in rossoblù il

neozelandese Joshua Robertson-Weepu, che vestirà la maglia numero 15; in

prima linea Federico Pavesi andrà ad unirsi dal primo minuto a Momberg e

Brugnara. Con Robertson-Weepu estremo, Odiete passerà all’ala a fare

coppia con Cioffi e ai centri sono confermati Modena e Majstorovic.

Conferma anche per Davies mediano d’apertura e Loro, fresco di

convocazione con la Nazionale Under 20, mediano di mischia. La maglia

numero 8 sarà sulle spalle di De Marchi, al suo fianco in terza linea

capitan Ruffolo e Lubian, in seconda confermati Ortis e Boggiani.

L’allenatore della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, *Joe McDonnell*, non

vuole deludere le aspettative del numeroso pubblico di casa: “La partita

di sabato scorso a Reggio è stata molto intensa e questa settimana i

ragazzi si sono preparati per affrontare un’altra dura battaglia tra le

mura di casa. Nella prima amichevole pre-stagione abbiamo avuto modo di

studiare i nostri avversari, sappiamo che verranno a Rovigo agguerriti e

punteranno molto sull’intensità del pack e sulla velocità dei trequarti.

Le Fiamme Oro Rugby hanno giocatori di qualità, alcuni dei quali con

importanti esperienze internazionali come Iacob, l’anno scorso tra le

nostre fila, Caffini, Cristiano e Favaro, e un allenatore di assoluta

esperienza che rispetto molto. In settimana abbiamo lavorato sodo per

perfezionare la performance poiché mi aspetto continuità ma anche

maturazione nel nostro gioco. Sarà una bella partita e spero che la

nostra tifoseria, complice anche il bel tempo, possa riempire le tribune

e sostenerci con il solito calore”.

Questa la formazione rossoblù che scenderà in campo domani:

Robertson-Weepu; Cioffi, Majstorovic, Modena, Odiete; Davies, Loro; De

Marchi, Lubian, Ruffolo (cap.); Ortis, Boggiani; Pavesi, Momberg,

Brugnara. A disposizione: Cadorini, Vecchini, D’Amico, Parker, Venco,

Pasini, Mantelli, Biffi.

