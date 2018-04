FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 129 del 28.04.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI PER LA SEMIFINALE AL “BATTAGLINI” CON CALVISANO

Iniziano le Semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza e domani,

domenica 29 aprile, con fischio d’inizio alle ore 17, la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta affronterà allo Stadio “Mario Battaglini” il Patarò Rugby

Calvisano.

Sarà l’arbitro internazionale Marius Mitrea a dirigere il match,

coadiuvato dai giudici di linea Emanuele Tomò e Manuel Bottino, dal

quarto uomo Vittorio Favero e dal quinto uomo Massimo Brescacin, TMO

sarà Stefano Marrama.

“L’anno scorso abbiamo giocato la prima semifinale sotto la pioggia,

quest’anno sarà sotto il sole e mi aspetto quindi un’andata play-off

diversa, poiché con il bel tempo si hanno più opportunità di muovere la

palla – afferma alla vigilia del match *l’head coach rossoblù Joe

McDonnell* – La chiave della partita sarà dunque la precisione, in

difesa e nei passaggi, senza dimenticare la pazienza che sarà necessaria

per finalizzare tutti i punti possibili quando ne avremo l’opportunità.

È una semifinale di rugby, un altro stimolo, un’altra opportunità di

dimostrare davanti ai nostri tifosi che abbiamo le abilità per andare

fino in fondo, fino in Finale: e per arrivarci la prima battaglia,

perché con Calvisano è sempre una battaglia, è domani alle 17”.

La formazione che scenderà in campo domani vede Cioffi nel ruolo di

estremo mentre a fare coppia all’ala con Barion sarà Odiete. Dopo quasi

due mesi di stop rientra Majstorovic ai centri insieme a Van Niekerk,

confermata la mediana composta da Mantelli apertura e Chillon mediano di

mischia. Maglia numero 8 a Ferro, che vestirà anche la fascia di

capitano e che con Lubian e De Marchi andrà a comporre la terza linea

tutta rodigina. In seconda Boggiani farà coppia con Ortis e in prima

linea confermati i piloni Brugnara e D’Amico e il tallonatore Momberg.

Torna a disposizione, e partirà dalla panchina, anche Ruffolo dopo il

lungo stop per infortunio.

Questa, quindi, la formazione dei Bersaglieri per la Semifinale d’andata

al “Battaglini”: Cioffi; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete;

Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, De Marchi; Boggiani, Ortis;

D’Amico, Momberg, Brugnara. A disposizione: Cincotto, Muccignat, Pavesi,

Parolo, Ruffolo, Loro, Biffi, Davies.

—

