FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 40 del 27.10.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI PER LA SFIDA CASALINGA CON IL RUGBY VIADANA 1970

Va in scena domani la quarta giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza che vede la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta impegnata allo

Stadio “Mario Battaglini” contro il Rugby Viadana 1970. Il fischio

d’inizio è fissato alle ore 16 e a dirigere il match, trasmesso in

diretta streaming su therugbychannel.it, sarà il beneventano Schipani

coadiuvato dai giudici di linea Rizzo e Merendino e dal quarto uomo

Brescacin.

“Chiusa la prima parentesi di Continental Shield, torniamo domani a

combattere in Eccellenza con una partita che sarà una sfida importante,

sicuramente dura sia tecnicamente che tatticamente – afferma alla

vigilia del match *il coach rossoblù Joe McDonnel**l* – Rispetto alla

scorsa settimana dovremo mantenere sempre al massimo la concentrazione e

stare estremamente attenti ai dettagli, per evitare di sprecare

occasioni. L’esperienza del XV titolare domani si rinforza con i rientri

di Momberg, Barion e Chillon, quest’ultimo torna dopo il lungo stop e

siamo felici di riaverlo finalmente con noi. Giochiamo sul campo di

casa, davanti al nostro pubblico, e questa per noi è sempre un’arma in

più”.

Confermato il neozelandese Robertson-Weepu estremo, all’ala torna Barion

insieme a Cioffi mentre la coppia di centri sarà formata da Majstorovic

e Davies. Ad affiancare l’apertura Mantelli in mediana ci sarà Chillon,

al suo esordio stagionale; terza linea ancora tutta rodigina con il

rientro di Parker dal primo minuto in seconda con Ortis. La prima linea

vede l’inserimento di Momberg e l’avvicendamento Pavesi-D’Amico nello

slot di destra, confermato Brugnara con la maglia numero 1. Unico

dubbio, che verrà sciolto nelle prossime ore, è la presenza di Odiete in

panchina.

Questa quindila formazione rossoblù che scenderà in campo domani:

Robertson-Weepu; Barion, Majstorovic, Davies, Cioffi; Mantelli, Chillon;

Ferro (cap.), Lubian, De Marchi; Parker, Ortis; Pavesi, Momberg,

Brugnara. A disposizione: Cincotto, Balboni, D’Amico, Zanini, Boggiani,

Loro, Modena, Odiete/Biffi.

Al termine della partita, sempre sul campo principale del Battaglini

dalle 18:30, andrà in scena la partita tra le formazioni Under 18 della

Rugby Rovigo Delta e del Rugby Paese valida per la terza giornata del

Campionato Nazionale di categoria, Girone 1 Elite.

—

