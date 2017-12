FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 56 del 01.12.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI PER LA TRASFERTA A FIRENZE CONTRO I MEDICEI

Dopo la pausa dello scorso weekend, domani si torna in campo per

l’ottava giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza. La *FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta*, dopo la bella prova tra le mura di casa con il

Calvisano, è alla ricerca di un’altra vittoria al “Ruffino Stadium Mario

Lodigiani” di Firenze dove incontrerà la *Toscana Aeroporti I Medicei*.

A dirigere il match, in diretta streaming su therugbychannel.it

con *fischio d’inizio alle ore 15*, sarà

Elia Rizzo coadiuvato dai giudici di linea Riccardo Angelucci e Giacomo

Giovanelli, il quarto uomo sarà Marco Masetti.

Non sarà una partita facile, avverte l’head coach dei Bersaglieri *Joe

McDonnell* alla vigilia della sfida: “Domani affrontiamo una squadra

che, tra le sue fila, ha ben sette giocatori che hanno vestito

recentemente la maglia rossoblù. Giochiamo contro degli amici e questo

mentalmente può essere difficile, perciò sarà importante focalizzarci

sulle stesse cose che ci hanno stimolato nella partita con Calvisano e

scendere in campo con la stessa attitudine di due settimane fa, restando

concentrati sui nostri due obiettivi principali: vincere la partita e

vincere il Campionato. Il bello del rugby è che in campo è una guerra

mentre fuori siamo tutti amici e amanti di questo sport, quindi sarà

importante avere lucidità per tutti gli 80 minuti e restare concentrati

sul nostro lavoro”.

Dopo il lungo periodo di stop per infortunio, domani farà il suo esordio

stagionale il rossoblù Van Niekerk che andrà ad affiancare il compagno

di reparto Majstorovic.

“Sono contento per il rientro di Joe, ha completato la lunga

riabilitazione con tenacia e senza abbattersi, dimostrando in

allenamento di avere fame e tanta voglia di tornare in campo. Welcome

back, Joe – continua *McDonnell* – In questo momento abbiamo solo due

infortunati, Ruffolo che è di lungo corso e Robertson-Weepu prossimo al

rientro. Tutti i ragazzi sono in forma e stanno lavorando bene, nella

squadra si è creata la giusta competizione nei vari ruoli che rende più

difficile per me e Umberto Casellato la scelta per formare il XV titolare”.

Confermati Odiete estremo, Barion e Cioffi all’ala. Nessun cambio anche

in mediana, con la coppia Mantelli-Chillon, e nella terza linea di

rodigini composta da capitan Ferro, Lubian e De Marchi. In seconda torna

Parker a dare man forte ad Ortis e in prima linea confermati D’Amico,

Momberg e Brugnara.

Questi, quindi, i Bersaglieri che scenderanno in campo domani a a

Firenze: Odiete; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli,

Chillon; Ferro (cap.), Lubian, De Marchi; Parker, Ortis; D’Amico,

Momberg, Brugnara. A disposizione: Cadorini, Cincotto, Balboni,

Boggiani, Zanini, Loro, Biffi, Modena.

