FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 69 del 02.03.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI RINFORZANO I TREQUARTI CON L’ARGENTINO

FEDERICO TORRES

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta annuncia di aver ingaggiato il giocatore

argentino, di passaporto italiano, Federico Augustin Torres Giliberti

fino alla fine della Stagione in corso.

Classe 1990, 1.88m per 97kg, Torres è un centro, ma può ricoprire anche

il ruolo di ala, cresciuto professionalmente nel Pucara Rugby Club di

Buenos Aires dove è parte del XV titolare dal 2010.

Quando ancora giocava nell’Under 17 del suo Club, le sue capacità hanno

catturato l’attenzione degli scout delle selezioni regionali ed è stato

inserito tra i 23 giocatori che hanno rappresentato Buenos Aires nel

Torneo Provinciale argentino, ripetendo poi l’esperienza anche negli

Under 18 e Under 19. Nel 2008 è stato anche selezionato per far parte

della UAR Pladar (formazione ad alte prestazioni) continuando ad

allenarsi con la squadra di alto livello fino al 2011.

Torres ha inoltre affinato le sue notevoli doti di tecnica individuale

grazie all’esperienza nel Rugby a 7 che lo ha visto vincere con il suo

Club il torneo URBA negli ultimi quattro anni, il che gli è valso la

convocazione nella squadra di Rugby a 7 di Buenos Aires e la

partecipazione ad alcuni raduni dei Pumas 7’s.

Il suo arrivo in Italia è previsto per il tardo pomeriggio di domani e

già sabato assisterà al Derby per incitare i nuovi compagni di squadra.

