FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 12 del 24.08.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI SUPERANO LE FIAMME 33-31 NEL SECONDO TEST

PRE-TOP12

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – *//*venerdì 24*//*agosto 201*//*8*/

Amichevole pre-Campionato

FEMI-CZ ROVIGO v FIAMME ORO RUGBY 33-31 (14-7)

*Marcatori: **p.t.* 5’ m. Cadorini tr. Mantelli (7-0), 26’ m. Vian tr.

Mantelli (14-0), 36’ m. Zago tr. Ambrosini (14-7); *s.t.* 44’ m.

Vecchini tr. Mantelli (21-7), 47’ m. tecnica (21-14), 52’ m. Moriconi

non tr. (21-19), 62’ m. Cadorini non tr. (26-19), 66’ m. Vian tr. Borin

(33-19), 70’ m. Gasparini tr. Buscema (33-26), 82’ m. Seno non tr. (33-31)

*FEMI-CZ Rovigo: *Barion; Angelini, Modena, Van Niekerk, Odiete;

Mantelli, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Nibert, Cicchinelli;

D’Amico, Cadorini, Brugnara. Sono entrati: Pavesi, Rossi, Vecchini,

Parolo, Venco, Mantovani, Chillon, Loro, Borin, Visentin, Lugato,

Tellarini, Roncon, Bordin.

/*all.*/ Casellato

*Fiamme Oro Rugby**:*Biondelli; D’Onofrio G., Quartaroli, Gabbianelli,

Bacchetti; Ambrosini, Parisotto; De Marchi, Cristiano (cap.), Favaro;

McCarthy, D’Onofrio U.; Iacob, Kudin, Zago. Sono entrati: Iovenitti,

Moriconi, Vannozzi, Bergamin, Masato, Buscema, Fragnito, Nocera,

Caffini, Asoli, Seno, Daniele, Valsecchi, Gasparini, Marinaro.

/*all*/*. *Guidi

/*arb.*/*: *Sgardiolo (Rovigo)

*Calciatori*: Mantelli 3/4 (FEMI-CZ Rovigo), Borin 1/1 (FEMI-CZ Rovigo),

Ambrosini 1/2 (Fiamme Oro Rugby), Buscema 1/2 (Fiamme Oro Rugby)

*Note: *serata calda, circa 30°, campo in buone condizioni. Nella

ripresa campo pesante a causa di un acquazzone. Prima del fischio

d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Umberto

Nalio, stimato giornalista ed ex dirigente rossoblù scomparso

improvvisamente ad inizio settimana. Spettatori circa 1000.

CRONACA E DICHIARAZIONI:

Buona anche la seconda! La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince 33-31 la

sfida amichevole con le Fiamme Oro Rugby allo Stadio “Mario Battaglini”.

L’inizio del match è intenso con i rossoblù che riescono a spostare il

gioco nella metà campo avversaria. Al 5′ i Bersaglieri da rimessa

laterale sui 5 metri avversari avanzano con drive fino a superare la

linea di meta dove Cadorini schiaccia l’ovale. La meta viene trasformata

da Mantelli per il 7-0. Ottima la difesa dei Bersaglieri nei minuti

successivi, quando i cremisi avanzano fino a pochi metri dalla linea di

meta senza però riuscire a concretizzare gli sforzi di sfondare il muro

rossoblù. Rovigo torna ad avere le redini del gioco nelle proprie mani e

confina le Fiamme all’interno dei loro 22, dove vince anche la prova in

mischia chiusa. La seconda meta di giornata arriva al 26′ e porta la

firma di Vian, bravo ad eludere la difesa cremisi sulla linea di meta;

la trasformazione di Mantelli porta il punteggio sul 14-0. Nei minuti

successivi le Fiamme Oro tentano una nuova incursione nella metà campo

rossoblù ma ancora una volta la difesa di casa riesce ad impedire agli

ospiti di concretizzare. I cremisi però non demordono e al 36′, dopo una

serie di tentativi, riescono a schiacciare oltre la linea con Zago.

Ambrosini centra i pali accorciando le distanze sul 14-7 con cui si

chiude il primo tempo.

La ripresa inizia sotto un forte acquazzone che non impedisce però ai

rossoblù di andare a segnare, dopo appena 4′ minuti dal fischio

iniziale, con Vecchini. Nonostante il forte vento, Mantelli non fallisce

la trasformazione e i Bersaglieri allungano sul 21-7. Le Fiamme tornano

a farsi pericolose e al 47′ ottengono una meta tecnica dopo una mischia

sui 5 metri rossoblù. I cremisi continuano a mettere pressione ottenendo

un’altra marcatura al 52′, segnata da Moriconi ma non trasformata da

Ambrosini, e portando il punteggio sul 21-19. I Bersaglieri riescono a

riconquistare terreno, spostando il gioco nei 22 delle Fiamme, dove al

62′ Cadorini ruba l’ovale lanciato in rimessa laterale dai cremisi sui 5

metri e va a segnare la sua seconda meta di giornata. Mantelli stavolta

non centra i pali per la trasformazione: 26-19. Cadorini è nuovamente

protagonista al 66′ quando con un bel break apre la strada ad una

splendida azione rossoblù che porta Vian a segnare nuovamente, e Borin

dalla piazzola mette a segno la trasformazione del 33-19. Al 70′ le

Fiamme riescono a tornare in attacco nei pressi dei 5 metri rossoblù

dove Gasparini trova il varco per andare a segnare, Buscema trasforma

per il 33-26. Negli istanti finali del match gli ospiti tentano nuove

incursioni nei 22 dei Bersaglieri e riescono a tempo scaduto a

schiacciare sulla bandierina con Seno. La trasformazione di Buscema non

va a segno e la partita termina con la vittoria della FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta per 33-31.

Al termine della sfida l’allenatore dei Bersaglieri *Umberto Casellato*

si dice soddisfatto: “Al di là della vittoria, che mi rende felice, sono

molto contento dello spirito con cui i ragazzi hanno lottato dall’inizio

alla fine. Ho detto loro, soprattutto ai nuovi e ai più giovani, che

vestire la maglia rossoblù vuol dire dare sempre il 110% e oggi lo hanno

fatto. Ho visto degli ottimi spunti ed un buon gioco al largo,

soprattutto nel primo tempo poiché nel secondo le condizioni meteo non

hanno reso facile il gioco: dobbiamo continuare a lavorare per

migliorarci perché voglio questo atteggiamento combattivo per tutta la

Stagione. Un ringraziamento ai tifosi, anche oggi numerosi e sempre

pronti ad incitarci nei momenti del bisogno, spero di vederne sempre di

più in futuro”.

Felice anche *Filippo Cadorini*, autore di una doppietta e un’ottima

prova: “Sono molto contento per il risultato, nel nostro gruppo ci sono

molti nuovi giocatori ma siamo già molto uniti e stiamo rodando gli

ingranaggi. Oggi abbiamo fatto buone cose, dobbiamo migliorare qualche

aspetto ma questa vittoria è un bel punto di partenza, le Fiamme Oro

sono un avversario duro. Ringrazio i miei compagni e lo staff per il

gran lavoro che stiamo facendo insieme”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta