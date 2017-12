/Il presente tabellino annulla e sos//tituisce il precendete /

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 68 del 23.12.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO 16-9 IL 161° DERBY D’ITALIA

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – *//*sabato 23 dicembre*/

/*Eccellenza, IX giornata*/

FEMI-CZ ROVIGO v PETRARCA PADOVA 16-9 (13-6)

/*Marcatori: p.t. */3’ c.p. Mantelli (3-0), 9’ c.p. Menniti-Ippolito

(3-3), 13’ c.p. Mantelli (6-3), 30’ c.p. Menniti-Ippolito (6-6), 37’ m.

Majstorovic tr. Mantelli (13-6);/*s.t. */62’ c.p. Menniti-Ippolito

(13-9), 67’ c.p. Mantelli (16-9)

*FEMI-CZ Rovigo:* Odiete; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi;

Mantelli, Chillon; De Marchi, Lubian, Zanini; Parker, Ortis; D’Amico,

Momberg (cap.), Brugnara.

/*a*//*ll.*/**McDonnell, Casellato

*Petrarca Padova**: *Riera; Capraro, Bacchin, Benettin, Rossi (50’

Francescato); Menniti-Ippolito, Su’a; Saccardo (cap.), Conforti, Lamaro

(52’ Nostran); Cannone, Gerosa; Vannozzi, Santamaria, Scarsini (67’

Acosta). *A**ll. *Marcato

/*arb.*/*: *Schipani (Benevento)

*AA1 *Rizzo (Ferrara),*AA2 *Giacomini Zaniol (Treviso)

*Quarto Uomo: *Bellinato (Treviso)

*Cartellini:* 12’ giallo a Cannone (Petrarca Padova), 49’ giallo a Su’a

(Petrarca Padova)

*Calciatori:*Mantelli(FEMI-CZ Rovigo)4/4; Menniti-Ippolito (Petrarca

Padova) 3/4

*Note: *giornata serena, circa 8°, campo leggermente pesante. Prima del

fischio d’inizio si è tenuta la celebrazione del quarantennale della

prima partita degli All Blacks in Italia, giocatasi all’Appiani di

Padova il 22 ottobre 1977, con la presenza di molti dei protagonisti che

in quell’occasione scesero in campo tra le fila del XV del Presidente.

Spettatori circa 1800.

*Punti conquistati in classifica: *FEMI-CZ Rovigo 4; Petrarca Padova 1

*Man of the Match: *Parker (FEMI-CZ Rovigo)

CRONACA:

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince il 161° Derby d’Italia e l’Adige Cup

vincendo 16-9 contro il Petrarca Padova allo Stadio “Mario Battaglini”.

I rossoblù partono agguerriti, riuscendo ad entrare nei 22 avversari

dopo pochi istanti dal fischio d’inizio e avvicinandosi pericolosamente

alla linea di meta dove ottengono un calcio a favore con il pack. Al 3’,

quindi, Mantelli dalla piazzola centra i pali per il 3-0. Il Petrarca

risponde subito andando a sfiorare la prima marcatura senza però

riuscire a schiacciare oltre la linea ma agguantando il pareggio con un

piazzato di Menniti-Ippolito. I Bersaglieri non demordono e al 12’

ottengono un altro calcio a favore per un fallo difensivo del Petrarca,

che costa anche un giallo a Cannone, e Mantelli mette a segno il

sorpasso 6-3. Nei minuti successivi una serie di mischie rallenta il

ritmo del gioco fino alla mezz’ora quando i tuttineri riescono ad

entrare nei 22 rossoblù e a segnare altri tre punti grazie al piede di

Menniti-Ippolito. Grazie ad un ottimo drive avanzante dopo una touche

nella metà campo avversaria, i Bersaglieri riescono a portarsi in

rimessa laterale sui 5 metri del Petrarca dove si apre il gioco e un

magistrale calcetto di Mantelli manda in meta Majstorovic. L’apertura

rossoblù non fallisce la trasformazione del 13-6 con cui le squadre

tornano agli spogliatoi, dopo un tentativo dalla piazzola da lunga di

stanza di Menniti-Ippolito che non centra i pali.

All’inizio della ripresa è Rovigo a dirigere i giochi, confinando gli

avversari nella propria metà campo per i primi 10 minuti e andando a

sfiorare la seconda marcatura. Il Petrarca, nonostante un uomo in meno

per un giallo a Su’a, risponde cogliendo l’occasione intorno al 53’ per

entrare nei 22 rossoblù dove Menniti-Ippolito tenta un drop che però

esce a destra dei pali. L’apertura dei tuttineri si rifà al 62’ mettendo

a segno un piazzato e accorciando le distanze sul 13-9. Riconquistato il

possesso territoriale i Bersaglieri si avvicinano ancora a segnare ma

qualche imprecisione non permette di concretizzare. I rossoblù ottengono

comunque un calcio a favore al 67’ e Mantelli si dimostra ancora una

volta preciso dalla piazzola mettendo a segno il 16-9. Intorno al 71’ il

Petrarca torna a farsi pericoloso sui 5 metri rossoblù ma i tentativi di

schiacciare in meta vengono bloccati dalla solida difesa dei

Bersaglieri. Il 161° Derby d’Italia termina quindi con la vittoria della

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta per 16-9.

—

