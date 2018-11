FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 47 del 11.11.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO A VALSUGANA 21-17

La partita inizia con il Valsugana agguerrito che mette pressione ai rossoblù sui 5 metri e dopo la liberazione dei Bersaglieri recupera l’ovale e tenta un drop con Paluello che non finisce in mezzo ai pali. Nei minuti successivi i rossoblù riescono a spostare il gioco nei 22 avversari ma qualche imprecisione di troppo riconsegna il pallone ai padroni di casa, che si dimostrano cinici e determinati impedendo a Rovigo altre incursioni nella loro metà campo. Poco prima dello scoccare della mezz’ora i Bersaglieri riescono a tornare nei 22 avversari e dopo una touche sui 10 metri aprono il gioco e vanno a schiacciare oltre la linea con Dominguez e con la trasformazione di Mantelli portano il risultato sullo 0-7. Al 36’ i padroni di casa risalgono il campo e per un fallo difensivo dei rossoblù, ottengono un calcio a favore che Roden mette tra i pali per il 3-7 con cui le squadre tornano agli spogliatoi.

Nella ripresa i Bersaglieri si fanno subito valere con il pack che consegna l’ovale perfetto per aprire il gioco e lanciare Odiete in meta. Mantelli trasforma per il 3-14. Rovigo subito dopo va a cercare nuovamente la marcatura con un bel drive avanzante ma non riesce a concretizzare per un in avanti a pochi metri dalla linea di meta. Il Valsugana però non molla e riesce a risalire il campo ottenendo una touche sui 5 metri rossoblù dove con un drive avanzante arriva a schiacciare l’ovale oltre la linea con Pivetta, la trasformazione di Roden accorcia le distanze sul 10-14. I rossoblù rispondono subito con una bella azione al largo che Vian finalizza andando a schiacciare la terza marcatura e Mantelli allunga sul 14-21 dalla piazzola. Non demordono i padroni di casa che intorno al 30’ stazionano nei 22 rossoblù dove al 73’ i Bersaglieri vengono puniti con un cartellino giallo a Lubian. Il Valsugana approfitta della superiorità numerica e dopo un drive dai 5 metri rossoblù va in meta di nuovo con Pivetta e con la trasformazione di Roden accorcia il gap sul 17-21. Nonostante l’uomo in meno i rossoblù tentano un’ultima incursione alla ricerca della meta del bonus ma sono bravi i padroni di casa ad impedirglielo e a chiudere la partita sul 17-21.

“Siamo positivi – è il commento del coach Umberto Casellato alla fine del match – abbiamo avuto una settimana movimentata e forse non abbiamo preparato la partita al meglio, io in primis. Sappiamo che dobbiamo lavorare, oggi è mancata un po’ di aggressività. Il Valsugana aveva più determinazione, nel secondo tempo abbiamo cambiato un po’ il piano di gioco ma quando non si è concentrati al 100% si fa più fatica. Ora ci aspetta una partita difficile a Calvisano e speriamo di poter recuperare qualcuno degli infortunati, soprattutto fra i trequarti. Bisogna iniziare ad avere un po’ di coralità e quello che mi dispiace è che non vedo in campo quella voglia di giocare, tutti insieme, che invece dovremmo avere: lavoreremo su questo e cercherò insieme al resto dello staff di infondere nei ragazzi più entusiasmo”.

