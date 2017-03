FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 80 del 24.03.2017

FEMI-CZ RRD: I CAMPIONI D’ITALIA PER LA TRASFERTA A PIACENZA

Domani alle 15, allo Stadio “Beltrametti” di Piacenza, la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta affronterà il Sitav Rugby Lyons per la quindicesima

giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza. Ad arbitrare l’incontro

sarà il sig. Bottino di Roma, coadiuvato da Trentin (Lecco) e Laurenti

(Bologna), quarto uomo sarà il milanese Salafia.

I Bersaglieri dovranno fare a meno di Edoardo Ruffolo, squalificato per

una settimana per la doppia ammonizione rimediata sabato scorso nel

match con la Lazio. I gradi di capitano saranno quindi affidati a

Jacques Momberg.

“Quella a Piacenza non sarà una partita facile – avverte l’head coach

rossoblù Joe McDonnell – perché i Lyons combatteranno per riuscire ad

allontanarsi dall’ultima posizione in classifica. Da parte nostra sono

sicuro che giocheremo con il cuore e dando il 100% in campo. Questa

settimana abbiamo chiamato in causa i giovani talenti Loro e Mantelli

per guidare la squadra contro il Sitav Rugby. Sarà una grande

opportunità anche per l’ex Piacenza di turno, Samuele Ortis: durante

questa stagione l’ho visto crescere e affermarsi, combattendo per

portare il numero da titolare sulla schiena. Basson darà esperienza al

triangolo allargato con Arrigo e il man of the match della scorsa

settimana Barion. Torna a vestire la maglia numero 3 Iacob, dopo

l’esperienza internazionale con la Nazionale rumena. Anche questa

settimana in panchina ci sarà un giovane del nostro vivaio: Enrico

Nordio, che gioca con la squadra Cadetta. Questa partita sarà molto

importante per noi, un test sia per le giovani leve rossoblù sia per la

nostra forza”.

Questa, quindi, la formazione dei Campioni d’Italia annunciata per il

match di domani: Basson; Arrigo, Majstorovic, Rodriguez, Barion;

Mantelli, Loro; Cicchinelli, Lubian, Brancoli; Boggiani, Ortis; Iacob,

Momberg (cap.), Muccignat. A disposizione: Cadorini, Balboni, Bordonaro,

Parker, Nordio, Pasini, Modena, Torres.

