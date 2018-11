FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 50 del 16.11.2018

FEMI-CZ RRD: I ROSSOBLÙ A CALVISANO, IL XV DEI BERSAGLIERI CHE AFFRONTA IL KAWASAKI

Dopo la vittoria di domenica scorsa la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è pronta per affrontare un’altra grande sfida, quella contro il Kawasaki Calvisano. Domenica 18 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15 e diretta sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby, i Bersaglieri scenderanno sul campo del “Pata Stadium” per una partita che è ormai diventata un classico del Campionato.

Sarà Trentin (Lecco) a dirigere l’incontro, coadiuvato dai giudici di linea Bolzonella (Cuneo), Russo (Treviso) e dal quarto uomo Locatelli (Bergamo).

“Domenica ci aspetta un’altra trasferta insidiosa – commenta l’allenatore rossoblù Umberto Casellato – abbiamo lavorato, e stiamo lavorando, sulla concentrazione e sulla capacità di reagire alle difficoltà che incontriamo nel corso delle partite. Quella con Calvisano è da sempre una partita difficile per Rovigo e lo sarà in maniera particolare questa domenica. Calvisano è una squadra allenata bene da un coach che conosce tutto l’ambiente essendo ormai quattro anni che lavora là, anche nelle sconfitte sono sereni per cui sappiamo che ci troveremo di fronte una formazione che ha si perso a Padova ma è consapevole della propria forza”.

Questo il XV dei Bersaglieri annunciato per la partita: Cioffi; Angelini, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Dominguez, Chillon; Halvorsen, Lubian, Cicchinelli; Ferro (cap.), Nibert; Rossi, Momberg, Brugnara. A disposizione: Cadorini, Vecchini, D’Amico, Canali, Vian, Piva, Mantelli, Visentin.