FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 13 del 31.08.2018

FEMI-CZ RRD: I ROSSOBLÙ PER IL 12° TROFEO “ADRIANO PEDRINI”

Domani la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta sarà impegnata nella 12^a edizione

del Trofeo “Adriano Pedrini”, che andrà in scena dalle ore 17 agli

impianti del Borsari Rugby Badia in via Martiri di Villamarzana.

In vista del torneo, che oltre ai Bersaglieri vedrà in campo il*Patarò

Rugby Calvisano, I Medicei Firenze, il Valoreggio Emilia Rugby, il Cus

Verona Rugby ed il Rugby Valpolicella, l’head coach rossoblù ***Umberto

Casellato***spiega: “*Continuiamo il nostro avvicinamento alla prima

partita di Top12 in cui dovremo già dimostrare di essere competitivi

poiché alla seconda giornata ci aspetta la più forte squadra del

Campionato e in casa sua, il Petrarca Campione d’Italia. In questo ormai

classico appuntamento dagli amici di Badia troviamo tutte squadre, ad

eccezione del Valpolicella, che saranno protagoniste del prossimo

Campionato, quindi motivo in più per prepararlo con la massima

concentrazione e determinazione. Andremo con la nostra solita

“filosofia” che è quella di migliorarci partita dopo partita. Ci saranno

molti giovani e quindi vogliamo che portino entusiasmo e la voglia di

misurarsi con gli avversari, provando a giocare il nostro Rugby”.

Questi i Bersaglieri disponibili per il torneo di domani: Pomaro, Rossi,

Lugato, Cadorini, Tellarini, D’Amico, Pavesi, Parolo, Cicchinelli,

Nibert, Venco, Roncon, Vian, Mantovani, Piva, Loro, Mantelli, Chillon,

Odiete, Angelini, Modena, Borin, Bordin, Visentin e Barion.

*Girone 1:**FEMI-CZ Rovigo, I Medicei Rugby, Rugby Club Valpolicella*

*Girone 2:**Patarò Calvisano Rugby, Verona Rugby, Valorugby Emilia*

*Programma:*

campo A, ore 17 – *Verona Rugby **vs**Patarò Calvisano Rugby*

campo B, ore 17 -*FEMI-CZ Rovigo **vs **Rugby Club Valpolicella*

campo A, ore 17:45 – *FEMI-CZ Rovigo **vs**I Medicei Rugby*

campo B, ore 17:45 – *Valorugby Emilia **vs**Verona Rugby*

campo A, ore 18:30 – *Patarò Calvisano **vs**Valorugby Emilia*

campo B, ore 18:30 – *Rugby Club Valpolicella **vs**I Medicei*

*Finali dalle 19 e 15, sul campo A la finalissima è prevista alle ore 20.*

Il costo del biglietto per assistere al “Pedrini” è di 5 euro, con una

consumazione inclusa, e gratuito per i minori di 18 anni.

All’ingresso dello Stadio sarà presente uno stand rossoblù dove sarà

possibile acquistare il nuovo abbonamento *“Weekend di Passione” *creato

insieme alla *Rugby Badia Group*, con cui si potranno seguire in casa al

sabato i Bersaglieri in Top12e alla domenica il Borsari Rugby Badia in

Serie A.

/_[nota per le redazioni] Scusandomi anticipatamente per il disguido,

sono ad informarvi che domani non sarà inviato il consueto comunicato

stampa al termine del “Pedrini” per impegni inderogabili della

sottoscritta che non potrà essere presente alla manifestazione.

L’allenatore Umberto Casellato sarà comunque a disposizione al termine

dell’evento per eventuali commenti. Grazie per la comprensione._/

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta