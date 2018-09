FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 18 del 14.09.2018

FEMI-CZ RRD: I ROSSOBLÙ PER LA PRIMA GIORNATA DI TOP12 AL “BATTAGLINI” CONTRO LA LAZIO

Inizia domani il Campionato Italiano Top12 e per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è subito esordio tra le mura di casa dello Stadio “Mario Battaglini”. I Bersaglieri scenderanno in campo per affrontare la S.S. Lazio Rugby 1927, il calcio d’inizio è fissato per le ore 16 ed a dirigere il match sarà il livornese Riccardo Angelucci.

“Le prime sfide di Campionato sono sempre partite difficili, quella con la Lazio poi lo è ancora di più visto che è la squadra che, da molti anni, dimostra di poter fare risultato con chiunque – sono le parole dell’head coach rossoblù Umberto Casellato alla vigilia del match – Hanno disputato 40 minuti di partita con le Fiamme Oro in tutto il pre stagione quindi conosciamo poco delle loro caratteristiche fisico-tecniche. Dobbiamo concentrarci comunque sul nostro gioco e sul nostro sistema offensivo e difensivo: quella di domani è la prima tappa di un Campionato lungo, forse troppo, ma dobbiamo cercare di essere competitivi per tutta la Stagione. La concorrenza è tanta quindi massima attenzione a tutte le partite. Abbiamo dato continuità alla squadra che ha giocato l'ultimo torneo amichevole e alcune scelte sono state difficili, ma questo è quello che vogliamo: competizione in tutti i ruoli”.

Questo il primo XV rossoblù della Stagione: Barion; Borin, Modena, Angelini, Odiete; Mantelli, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Nibert, Cicchinelli; D’Amico, Cadorini, Rossi. A disposizione: Momberg, Brugnara, Pavesi, Venco, Halvorsen, Loro, Majstorovic, Visentin.

In occasione dell’avvio del Campionato e nonostante i lavori di ristrutturazione ancora in corso, anche la Tribuna Ovest “Lazoni” sarà aperta al pubblico. Sia nella mattinata di domani, dalle 10 alle 12, sia all’apertura dei cancelli e botteghini dello Stadio, prevista alle ore 15, sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per seguire i Bersaglieri la Stagione 2018/19.

I prezzi dei singoli biglietti per assistere alla partita sono:

VIP 25€

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE/OVER 65 ANNI 10€

UNDER 18 gratis

L’incontro del Campionato Italiano Top12 sarà anche visibile su una pagina dedicata del sito internet federale, www.federugby.it, sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Rugby (www.youtube.com/fedrugby) e sull’App di Federugby disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android.

Con la partita di domani inizierà anche una collaborazione tra la Rugby Rovigo Delta e le altre società sportive del territorio vicine ai colori rossoblù, per una condivisione dei valori che lo sport trasmette in ogni sua veste. Le varie realtà sportive polesane saranno ospiti a turno durante le partite al “Battaglini” e gli atleti, oltre ad assistere al match, saranno chiamati in prima persona ad incitare i Bersaglieri componendo il corridoio d’ingresso in campo prima del fischio d’inizio. Gli ospiti per la prima giornata saranno gli atleti della Pugilistica Rodigina.

