FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 104 del 17.03.2018

FEMI-CZ RRD: I ROSSOBLÙ PRONTI ALLA SFIDA CON IL MOGLIANO AL “BATTAGLINI”

Domani alle 15, sul campo principale dello Stadio “Mario Battaglini”, la

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà il Mogliano Rugby nella

quindicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza. Sarà Manuel

Bottino ad arbitrare la sfida, coadiuvato dai giudici di linea Federico

Vedovelli e Nicola Franzoi, quarto uomo sarà il rodigino Stefano Rebuschi.

“Siamo in un momento positivo, sia dal punto di vista

mentale-caratteriale che tecnico – afferma*l’assistant coach Umberto

Casellato* alla viglia del match – Questa settimana abbiamo lavorato

molto bene e ciò ci fa ben sperare in vista di una partita come quella

di domani, che non è facile come può sembrare sulla carta: è in sfide

come queste che se si allenta la presa si fa più fatica, spetta quindi a

noi scendere in campo con la massima concentrazione ed impegnarci per

tutti gli 80 minuti così come abbiamo fatto la scorsa settimana contro

la Lazio. Anche la partita di domani sarà un ottimo banco di prova in

vista del match di sabato prossimo a Calvisano, una tappa importante del

nostro percorso, e dei playoff”.

Rispetto al XV di partenza della scorsa settimana si registra la

presenza di Davies titolare al posto di Majstorovic acciaccato e il

ritorno di Robertson-Weepu all’ala in coppia con Biffi. Confermati ad

estremo Odiete, Man of the Match la scorsa settimana, e Van Niekerk che

proprio domani raggiungerà l’importante traguardo delle 100 presenze con

la maglia rossoblù. Nessun cambio in mediana con Mantelli e Chillon,

mentre in terza linea a fianco di Ferro e De Marchi vi sarà il giovane

Venco. In seconda linea torna Boggiani a far coppia con Ortis; invece, a

fianco di capitan Momberg e D’Amico, Muccignat sopperirà all’assenza di

Brugnara, impegnato nuovamente come permit player per il Benetton

Treviso. Altra nota positiva riguarda Parker che, se entrerà dalla

panchina, disputerà domani la 55° partita con la maglia dei Bersaglieri.

Questa, quindi, la formazione dei Bersaglieri per la gara di domani:

Odiete; Biffi, Davies, Van Niekerk, Robertson-Weepu; Mantelli, Chillon;

Ferro, De Marchi, Venco; Boggiani, Ortis; D’Amico, Momberg (cap.),

Muccignat. A disposizione: Cadorini, Vecchini, Pavesi, Parker, Lubian,

Pasini, Cioffi, Modena.

