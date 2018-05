FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 144 del 27.05.2018

FEMI-CZ RRD: IL CUORE NON BASTA AI GIOVANI BERSAGLIERI, IL VALSUGANA

VINCE 29-17 AL BATTAGLINI

I giovani bersaglieri dell’Under 18 Elite, chiamati oggi ad un’impresa

molto difficile, hanno disputato una partita di gran cuore contro il

Rugby Valsugana, perdendo però 17-29.

Una partenza a razzo per i giovani rossoblù che già al 4’ vanno in meta

con Bordin sul campo 1 del “Battaglini”. Rovigo continua a spingere, ma

è il Valsugana al 11’ a pareggiare i conti con una bella azione dei tre

quarti. Di nuovo avanti i giovani rossoblù che al 16’ vanno oltre la

linea di potenza con Lugato, quattro minuti dopo però il Valsugana

sfrutta con astuzia una palla uscita lateralmente da una mischia e vola

in mezzo ai pali. Il primo tempo finisce in parità 12-12.

Nel secondo tempo al 4’ con un calcio piazzato e al 13’ con una meta è

il Valsugana a segnare punti. La meta di Scarparo al 23’ tiene in corsa

i padroni di casa, ma il Valsugana sigilla la sua superiorità marcando

la quarta meta al 30’ sfruttando una situazione caotica nei 22 metri dei

rodigini. La partita termina sul punteggio di 17-29.

I rossoblù oggi hanno subito davanti ad un avversario maggiormente

preparato sia in mischia che in touche. Complimenti al Valsugana che ha

meritato il successo odierno e dimostrato di essere la squadra favorita

per la vittoria del Campionato. I giovani rossoblù oggi in campo hanno

mostrato la loro determinazione di fronte ad un avversario più forte,

dando sempre il massimo. In settimana bisognerà prepararsi al meglio,

per l’ultima partita di playoff, domenica prossima a Milano.

*Mete*: Bordin, Lugato, Scarparo

*Trasformazioni*: Borin (1)*

Rossoblù scesi in campo*: Marra, Bordin, Teneggi, Modena, Zeggio, Borin,

Visentin A., Biondi A., Lugato, Roncon, Chiarello, Parolo, Bellettato,

Tellarini, Vecchini, Scarparo, Rubello Vegro, Costantini, Carretta,

Quadri, Ceglia.

