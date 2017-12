FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 66 del 18.12.2017

FEMI-CZ RRD: IL DERBY DI NATALE AL BATTAGLINI

Sarà un’antivigilia di Natale dalle forte emozioni quella che andrà in

scena sabato allo Stadio “Mario Battaglini”, con la più classica delle

sfide tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Petrarca Padova.

Prima del fischio d’inizio del 161° Derby d’Italia, fissato alle ore 15,

si terrà la celebrazione del quarantennale della prima partita degli All

Blacks in Italia, giocatasi all’Appiani di Padova il 22 ottobre 1977, e

saranno presenti molti dei protagonisti che in quell’occasione scesero

in campo tra le fila del XV del Presidente.

Dopo la partita durante il terzo tempo, in perfetto clima natalizio, si

potrà assistere al concerto gospel dell’Amazing Gospel Choir.

Al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II e alla Segreteria di

viale Alfieri da domani saranno disponibili in prevendita i biglietti

per assistere alla partita. *La Segreteria dello Stadio **sarà**aperta

**anche**sabato mattina dalle 10 alle 12*, mentre nel pomeriggio di

sabato sarà possibile acquistare i biglietti direttamente ai botteghini

dello Stadio dalle ore 14.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Ovest ZONA VIP *25***Euro**

Tribuna Est e Ovest INTERO **12 Euro**

Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA e OVER 65 ANNI **10 Euro**

Tribuna Est e Ovest *UNDER 18***Gratis**

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta