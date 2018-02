FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 92del 19.02.2018

FEMI-CZ RRD: IL PRIMO RUGBY CAMP ROSSOBLÙ AL BATTAGLINI

Andrà in scena dal 25 al 29 giugno 2018 allo Stadio “Mario Battaglini”

il primo Camp estivo della Rugby Rovigo Delta, dedicato a ragazzi e

ragazze nati tra il 2003 e il 2011 che avranno la possibilità di

allenarsi e divertirsi con i Bersaglieri e gli allenatori rossoblù.

Cinque giorni di rugby, con la collaborazione della Monti Rugby Rovigo

Junior, ma non solo: i giovani atleti potranno infatti cimentarsi anche

con altre discipline come atletica, judo e boxe grazie alla partnership

con Confindustria Atletica Rovigo, Judo Duomo e Pugilistica Rodigina, e

attività ludiche come piscina e giochi di puro divertimento.

Il Camp di viale Alfieri, che nei cinque giorni sarà attivo dalle 7:30

alle 18, avrà come gran finale nella serata di venerdì 29 giugno un

barbecue con staff, ragazzi e relative famiglie alla Club House “Casetta

Rossoblù”.

Presto sul sito rugbyrovigodelta.it maggiori dettagli su prezzi e

iscrizioni.

