FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 73 del 15.01.2018

FEMI-CZ RRD: IL WEEKEND DELLE UNDER 18 ROSSOBLÙ

Sabato al Battaglini l’Under 18 Elite ha dato il via al nuovo anno con

una vittoria contro FTGI Padova per 85-0. Netto divario dei giovani

rossoblù contro i pari età del Padova che comunque hanno sempre lottato

fino alla fine. Oltre alle tredici mete segnate, i rodigini hanno anche

espresso un buon gioco collettivo, segnale estremamente positivo in

vista dei prossimi impegni.

*Marcature*: Ceglia (2), Vegro (3), Zeggio (2), Mattetti (2), Vecchini,

Marra, Parolo (2)

*T**rasformazioni*: Zeggio (10)

*Rossoblù scesi in campo*: Vegro, Milan, Ceglia, Zeggio, Biondi R.,

Jourcin, Bordin, Mattetti, Biondi A., Lugato, Chiarello, Parolo,

Vecchini, Vanzan, Scarparo, Tellarini, Modena, Marra.

Altra storia, purtroppo, quella dell’Under 18 Sperimentale che ieri ha

incontrato al Battaglini il Rugby Bassano e ne è uscita sconfitta per

10-85. Partita molto dura per i baby Bersaglieri che non sono mai

riusciti a concretizzare il loro gioco di fronte ad un Bassano più

fisico e ben organizzato. Durante la partita i giovani rossoblù hanno

subito tredici mete, segnandone solamente due.

*Marcature*: Farinatti, Siviero.

*Rossoblù scesi in campo*: Quadri, Mazzetto, Pavan, Siviero, Farinatti,

Garbo, Ratto, Rubello, Mhetli, Gallimberti, Quaglio, Nalin, Zanovello,

Tamassia, Boccato, Dainese, Belluco, Carcangiu.

