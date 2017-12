FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 65 del 18.12.2017

FEMI-CZ RRD: IL WEEKEND DI UNDER 18 E CADETTA

Partita molto equilibrata per l’*Under 18 Elite* che incontra Treviso ed

esce sconfitta per 20-19. Rovigo inizia bene la sfida concedendo agli

avversari solamente un calcio piazzato e andando in meta con Modena al

7’. Dopo soli tre minuti Treviso sfrutta un’imprecisione rossoblù e va

in meta. Allo scadere del primo tempo è ancora Treviso a segnare

lasciando il risultato sul 15-7. Nella ripresa i giovani rossoblù

segnano con un drive finalizzato da Tellarini. Il Benetton allunga ma i

baby Bersaglieri non mollano e schiacciano l’ovale oltre la linea al 30

minuto con Biondi. Parzialmente soddisfatto il tecnico Tellarini, i suoi

ragazzi hanno fatto una bella prestazione e avrebbero meritato la

vittoria anche per il lavoro svolto fino a questa fase del Campionato,

rammarico per qualche occasione fallita e per qualche errore di troppo

che l’avversario ha saputo sfruttare.

*Marcature*: Modena, Tellarini, Biondi A.

*Trasformazioni*: Visentin (1), Modena (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Bordin, Ceglia, Moscardi, Zeggio, Biondi R.,

Modena, Visentin A., Chiarello, Lugato, Roncon, Rubello, Parolo,

Vecchini, Tellarini, Scarparo, Bellettato, Vanzan, Mattetti, Biondi A.

Jourcin.

Partita molto dura per l’Under 18 Sperimentale che viene sconfitta dai

pari età di Selvazzano. Nonostante la rosa in estrema emergenza e molti

giocatori che si sono dovuti adattare ad un ruolo diverso, i rossoblù

non hanno mancato in determinazione e hanno combattuto fino alla fine

dell’incontro. La partita termina sul 17-51. Comunque, un buon segnale

per la ripresa del Campionato dopo le feste quando rientreranno i

numerosi infortunati ed indisponibili.

*Marcature*: Tamassia, Mazzetto, Methli.

*Trasformazioni*: Ratto (2).

*Rossoblù scesi in campo*: Farinatti, Zanovello, Mazzetto, Gallimberti,

Pavan, Ratto, Boccato, Dainese, Mehtli, Libanore, Nalin, Bragante,

Paparella, Tamassia, Napoli, Marzolla

La *Cadetta* alla fine di una vera battaglina vince contro Trento per

25-22. All’inizio i giovani rossoblù subiscono alcune iniziative del

Trento, ma non si arrendono e riescono con un bel gioco alla mano a

portare a casa la vittoria. La partita poteva finire con uno scarto

maggiore a favore dei rodigini ma alcuni errori hanno vanificato il buon

lavoro fatto da tutta la squadra. Vittoria comunque meritata per i

giovani Bersaglieri di fronte ad ottimi avversari.

*Marcature*: Siviero, Arrigo, Giagnoni, Tenani (2)

*Rossoblù scesi in campo*: Marra, Arrigo, Magagnini, Siviero, Parolo,

Pasini, Vegro, Pomaro, Tenani, Falletti, Erhabor, Bolognesi, Merlo,

Giagnoni, Sagins. A disposizione: Vignato, Tosato, Politi, Martino.

