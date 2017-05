FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 107 del 25.05.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI BERSAGLIERI PER LA FINALE SCUDETTO A CALVISANO

Sabato 27maggio, con fischio d’inizio alle ore 18, la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta e il Patarò Calvisano si affronteranno, per la quarta

voltaconsecutiva, nella Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza. Al

“PataStadium San Michele” di Calvisano, i Bersaglieri campioni in carica

faranno di tutto per bissare il successo dello scorso anno e difendere

lo Scudetto cucito sulle maglie rossoblù.

A dirigere l’incontro, trasmesso in diretta streaming su

therugbychannel.it , sarà il fischietto

internazionale sig. Marius Mitrea coadiuvato dai giudici di linea sig.

Matteo Liperini di Livorno e sig. Nicola Franzoi di Venezia. Quarto uomo

sarà il sig. Massimo Brescacin di Treviso, quinto uomo il sig.

Ferdinando Cusano di Vicenza e TMO il sig. Stefano Marrama di Padova.

“Dopo una Stagione di alti e bassi, siamo riusciti ad approdare alla

tanto ambitaFinale – è il commento dell’*head coach rossoblù Joe

McDonnell* -Abbiamo lavorato sodo tutto l’anno con questo unico

obiettivo in testa. Inutile nascondere che arriveremo a questo ultimo

atto del Campionato da sfavoriti, avendo perso i duescontri diretti,

com’è altrettanto evidente che il percorso dei nostri avversari durante

l’anno è stato più costante e il loro primo posto al termine della

regular season, con unalarga differenza punti, ne è la prova. Abbiamo

cercato di impostare quest’ultimasettimana senza pressioni, con

allenamenti tranquilli, e sono sicuro che i ragazzi faranno una buona

performance, giocheranno con il cuore e daranno il 100% in

campo.Arriviamo da due belle gare di semifinale, incoraggiati dalla

folta presenza dei nostri tifosi in tribuna che ci hanno spinto fino al

raggiungimento dell’accesso alla Finale e sappiamo che potremo contare

sul loro forte sostegno anche in questa ultima battaglia”.

Questo il XV dei Bersaglieri che scenderà in campo per la sfida Finale:

Basson; Barion, Majstorovic, McCann, Torres; Rodriguez, Chillon; De

Marchi, Lubian, Ruffolo (cap.); Parker, Boggiani; Iacob, Momberg,

Muccignat. A disposizione: Cadorini, Balboni, Bordonaro, Cicchinelli,

Ortis, Loro, Biffi, Mantelli.

