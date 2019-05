FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 138 del 17.05.2019

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI BERSAGLIERI PER LA FINALE SCUDETTO AL “PATA STADIUM”

Domani, sabato 18 maggio, il Kawasaki Robot Calvisano e la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta si affronteranno per conquistare l’ottantanovesimo titolo di Campione d’Italia nella Finale del Peroni TOP12 2018/19.

Al “Pata Stadium” di Calvisano, con calcio d’inizio alle ore 17:45 e in diretta su Rai Sport dalle 17:35, le due formazioni scenderanno in campo agli ordini del direttore di gara Marius Mitrea di Udine, coadiuvato dai giudici di linea Matteo Liperini (Livorno) e Stefano Bolzonella (Cuneo). Il TMO sarà Stefano Pennè (Milano), quarto e quinto uomo rispettivamente Luca Trentin (Lecco) e Filippo Bertelli (Brescia).

“Andiamo a Calvisano sapendo che i nostri avversari partono con il grande vantaggio di giocare in casa e che sono la squadra che ha dimostrato di essere la più forte durante la Stagione regolare – è il commento dell’head coach rossoblù Umberto Casellato alla viglia della sfida – Ma, come abbiamo sempre fatto durante questo Campionato, anche domani scenderemo in campo a fare la nostra partita e giocarci le nostre possibilità, con grinta e cuore per arrivare alla fine degli 80 minuti senza alcun rammarico o recriminazione, forti della presenza del nostro meraviglioso pubblico”.

Questa la formazione annunciata per la sfida Finale: Odiete; Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Cicchinelli, Ferro (cap.); D’Amico, Momberg, Brugnara. A disposizione: Cadorini, Rossi, Pavesi, Canali, Nibert, Piva, Angelini, Venco.