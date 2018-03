FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 96 del 09.03.2018

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI BERSAGLIERI PER LA TRASFERTA A ROMA CONTRO LA

S.S. LAZIO RUGBY

Il Campionato Italiano d’Eccellenza riprende la sua corsa e domani alle

15 la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà sul campo del “CPO Giulio

Onesti” di Roma la S.S. Lazio Rugby 1927, partita valida per la quinta

giornata di ritorno.

Ad arbitrare il match, in diretta streaming su therugbychannel.it, sarà

il livornese Riccardo Angelucci coadiuvato dai giudici di linea Federico

Meconi e Gianluca Bonacci, quarto uomo sarà Stefano Romani.

“Dopo le partite degli ultimi due anni sul campo del Giulio Onesti, ho

capito che non si può sottovalutare la Lazio perché quando gioca in casa

ha l’abilità di fare propria la partita e ribaltare il pronostico in

qualsiasi momento – afferma *l’head coach rossoblù Joe McDonnell* alla

vigilia della sfida – Tra le fila laziali inoltre vi è un leader che ben

conosciamo, Cicchinelli, un giocatore fondamentale per il gioco della

Lazio, un esempio perché mette sempre il 100% in campo ed ha la capacità

di condurre i suoi compagni con grande carisma. Domani sarà quindi

importante contrastare dal primo minuto lo spirito guerrigliero dei

nostri avversari e mettere in campo fin da subito il nostro piano di gioco”.

Continua McDonnell: “La partita di domani e quella successiva con il

Mogliano sono per noi molto importanti perché ci possono permettere di

crescere con il nostro piano di gioco e avere quindi più confidenza in

vista del big match a Calvisano. Ma il primo passo, quello su cui siamo

concentrati, sarà vincere a Roma contro la Lazio”.

Rispetto all’ultima formazione rossoblù scesa in campo contro Viadana si

registra il ritorno di Biffi titolare all’ala e di D’Amico in prima

linea a fianco di Brugnara, quest’ultimo reduce dall’esperienza celtica

come permit player per il Benetton Treviso. Così come per Biffi, anche

per Venco e Pasini che partiranno dalla panchina la partita di domani

potrà essere un’opportunità da cogliere per dimostrare il proprio valore

in vista delle fasi finali del Campionato.

Questa la formazione dei Bersaglieri per la sfida di domani: Odiete;

Biffi, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro,

Lubian, De Marchi; Parker, Ortis; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara. A

disposizione: Cadorini, Muccignat, Pavesi, Boggiani, Venco, Pasini,

Barion, Davies.

