FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 63 del 17.02.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI BERSAGLIERI PER LA TRASFERTA A SAN DONÀ

Il Campionato Italiano d’Eccellenza riprende la sua corsa dopo la pausa

dovuta al Sei Nazioni: domani andrà in scena la seconda giornata del

girone di ritorno, che vedrà la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affrontare al

“Pacifici” il Lafert San Donà. Il fischio d’inizio del match è fissato

alle ore 15 e ad arbitrare sarà il padovano Spadoni.

“Dopo lo stop di due settimane sarà importante ricominciare il nostro

percorso in Campionato prendendo subito in mano le redini del gioco e

offrendo sia a noi che al pubblico una bella performance – commenta

l’head coach dei Bersaglieri, Joe McDonnell, alla vigilia del match –

Questa settimana la squadra si è allenata molto bene, anche perché siamo

tutti consapevoli di quanto sia importante vincere fuori casa. Un

fattore che farà la differenza in questa seconda fase della stagione è

il miglioramento climatico: con giornate asciutte e soleggiate, infatti,

avremo l’opportunità di far vedere le nostre capacità sulla linea dei

trequarti, muovendo di più la palla e offrendo così agli avanti palloni

di qualità”.

I Campioni d’Italia domani dovranno fare a meno dello squalificato

Majstorovic ma buone notizie giungono dall’infermeria, con i soli

Boggiani e Van Niekerk ancora fermi ma in via di rapido recupero.

Questa, quindi, la formazione rossoblù annunciata per la sfida a San

Donà: Basson, Arrigo, McCann, Apperley, Barion, Rodriguez, Chillon,

Ferro, Lubian, Ruffolo (cap), Parker, Cicchinelli, Iacob, Momberg,

Muccignat. A disposizione: Cadorini, Balboni, Bordonaro, Ortis, De

Marchi, Mantelli, Pasini, Pavanello.

