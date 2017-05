FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 100 del 05.05.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI CAMPIONI D’ITALIA PER IL DERBY DI SEMIFINALE

D’ANDATA

È tempo di play-off, è tempo di Derby. Domani alle ore 18 allo Stadio

“Mario Battaglini” di Rovigo i Campioni d’Italia della FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta affrontano il Petrarca Padova nella più classica delle

sfide ovali italiane, valida per la Semifinale d’andata dell’Eccellenza.

La partita, trasmessa in diretta su therugbychannel.it

, verrà arbitrata dal sig. Liperini di

Livorno, coadiuvato dai giudici di linea sig. Angelucci di Livorno e

sig. Franzoi di Venezia. Quarto uomo sarà il sig. Merendino di Udine e

TMO il sig. Pennè di Lodi.

Alla vigilia della sfida tanto attesa, l’head coach rossoblù*Joe

McDonnell *sprona i suoi affinché diano prova di attaccamento alla

gloriosa maglia dei Bersaglieri: “Finalmente siamo arrivati alle partite

che contano, ad uno degli obiettivi della nostra stagione. Affronteremo

il Petrarca per la terza volta in questo Campionato e sappiamo che,

oltre ad avere una grande motivazione, i nostri avversari sono

tecnicamente e fisicamente molto preparati. Questa settimana abbiamo

lavorato per affrontare una squadra superiore a noi in classifica,

perciò sappiamo che dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo

allenato ed essere molto precisi e clinici. Ognuno deve dare il massimo

sia a livello fisico che mentale, rimane solo da vedere una squadra che

è disposta a sacrificarsi in campo per i colori rossoblù”.

Questa la formazione che scenderà in campo domani: Basson; Torres,

Majstorovic, McCann, Barion; Rodriguez, Chillon; Ferro, Lubian, Ruffolo

(cap.); Parker, Boggiani; Iacob, Momberg, Muccignat. A disposizione:

Cadorini, Balboni, Bordonaro, Cicchinelli, De Marchi, Loro, Ortis, Mantelli.

