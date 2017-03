FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 72 del 10.03.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI CAMPIONI D’ITALIA PER LA SFIDA A CALVISANO

Un’altra intensa partita attende la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta dopo il

duro Derby dello scorso weekend: domenica 12 marzo alle 15, infatti, i

Campioni d’Italia rossoblù scenderanno sul campo del “Pata Peroni

Stadium” per affrontare il Patarò Calvisano primo in classifica. Ad

arbitrare il match, valido per la tredicesima giornata del Campionato

Italiano d’Eccellenza, sarà il beneventano Vincenzo Schiapini.

“Dopo l’importante partita contro il Petrarca, che è stata estremamente

impegnativa soprattutto a livello fisico, andiamo a confrontarci con la

prima in classifica che farà di tutto per riscattare la sua prima

sconfitta in Campionato, subita sabato scorso con il Mogliano – afferma

l’assistant coach rossoblù *Jason Wright* alla vigilia della gara –

Purtroppo abbiamo subìto diversi infortuni nel Derby che ci hanno

inevitabilmente portato a dover rivedere il XV per la sfida di domenica.

Siamo consapevoli che stiamo per affrontare la squadra con la miglior

difesa del Campionato ma abbiamo imparato una lezione molto importante

all’andata e ora sappiamo su cosa puntare, soprattutto a livello mentale”.

Complici gli infortuni di Van Niekerk, McCann e Apperley, quest’ultimo

ha accusato un lieve stiramento muscolare durante l’allenamento di ieri,

esordirà con la maglia rossoblù il neo-acquisto italoargentino Federico

Torres. Questa quindi la formazione dei Bersaglieri per la sfida a

Calvisano: Basson; Torres, Majstorovic, Modena, Pavanello; Rodriguez,

Chillon; Ferro, Lubian, Ruffolo (cap); Parker, Ortis; Bordonaro,

Momberg, Balboni. A disposizione: Cadorini, Muccignat, Iacob, Boggiani,

Cicchinelli, Loro, Mantelli, Biffi.

