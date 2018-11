FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 45 del 09.11.2018

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI ROSSOBLÙ PER LA TRASFERTA A PADOVA CON IL VALSUGANA

Domenica 11 novembre alle ore 15, nella settimana giornata di Top12, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà il Valsugana Rugby Padova allo Stadio “Plebiscito”, dopo la richiesta da parte della Società padovana di inversione di campo.

Ad arbitrare la partita sarà Angelucci (Livorno), coadiuvato dai giudici di linea Chirnoaga (Roma), Franco (Pordenone) e dal quarto uomo Brescacin (Treviso). Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby.

Purtroppo alla lista dei Bersaglieri non disponibili per la partita di domenica, che già comprendeva Van Niekerk, Halvorsen, Pavesi, Cadorini e Odiete oltre ai lungodegenti Antl, Pomaro e Modena, si aggiungono Momberg per una forte sinusite e Barion per una contusione al costato.

Nella probabile formazione dei rossoblù, quindi, potranno esserci in panchina i classe 2000 Tellarini e Lugato mentre Brugnara potrebbe vestire dal primo minuto l’insolito ruolo di tallonatore, come spiega coach Umberto Casellato: “Siamo in una situazione molto difficile a causa dei numerosi infortunati e indisponibili perciò dovremo avere ancora più determinazione per questa partita che, a causa della nostra situazione d'emergenza, non si prospetta come una delle più facili. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti e contiamo di recuperare qualcuno degli infortunati in questi due giorni che ci separano dal match, in particolare speriamo almeno uno dei due tallonatori ma, nel caso non fosse possibile, a prendere il loro posto sarà Brugnara che si è allenato tutta la settimana in questo ruolo. Andiamo avanti, il nostro obiettivo in questo momento è continuare ad allenarci giorno dopo giorno sapendo che girerà la fortuna e che presto avremo la rosa al completo. Teniamo duro, cerchiamo di perdere meno punti possibile dalla vetta della classifica e di restare attaccati con le unghie ai quattro posti più importanti”.

Questa la probabile formazione rossoblù in vista della sfida con il Valsugana: Mantelli; Visentin, Majstorovic, Angelini, Cioffi; Dominguez, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Cicchinelli, Canali; D’Amico, Brugnara, Vecchini. A disposizione: Tellarini, Rossi, Lugato, Nibert, Tveraga, Mantovani, Chillon, Borin.