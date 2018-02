FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 89 del 16.02.2018

FEMI-CZ RRD: IL XV DEI ROSSOBLÙ PER LA TRASFERTA A VIADANA

Va in scena domani la tredicesima giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza, la quarta di ritorno, che vede la FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta impegnata sul campo dello Stadio “Zaffanella” contro i padroni di

casa del Rugby Viadana 1970.

Il fischio d’inizio, fissato alle ore 15, sarà affidato a Matteo

Liperini coadiuvato dai giudici di linea Stefano Bolzonella e Andrea

Laurenti, e dal quarto uomo Marco Borraccetti. La partita, come di

consueto, sarà in diretta streaming su therugbychannel.it

.

“È importante dare continuità al nostro lavoro e alla nostra crescita –

sottolinea l’head coach Joe McDonnell alla vigilia della sfida –

cogliendo gli spunti positivi visti nella partita con San Donà di due

settimane fa. Andiamo a Viadana per vincere e dovremo scendere in campo

con la giusta mentalità poiché siamo consapevoli che come è importante

per noi questa partita lo è altrettanto per i nostri avversari, i quali

hanno anche il vantaggio di giocarla tra le mura di casa. Conosco molto

bene Filippo Frati e sono sicuro che avrà preparato il match nei minimi

particolari, impostando il gioco cercando di muovere la palla il più

possibile lontano dal nostro pack. Dovremo quindi restare estremamente

concentrati sul nostro piano di gioco e fare un buon lavoro nelle fasi

statiche, ottenendo così maggiori opportunità per costruire fasi e

alzare il livello della performance per tutti gli 80 minuti”.

Rispetto al XV che ha affrontato il Lafert San Donà due settimane fa al

“Battaglini”, sono pochi i cambi in vista del match di domani: tornano

titolari Barion all’ala e Majstorovic ai centri, confermati i compagni

di reparto Cioffi, Van Niekerk e Odiete estremo. Nessuna novità in

mediana, con Mantelli apertura e Chillon numero 9, così come nella terza

linea tutta rodigina composta da Ferro, Lubian e De Marchi. Confermata

anche la seconda con la coppia Parker-Ortis e in prima linea capitan

Momberg avrà al suo fianco Pavesi e Brugnara.

Questa, quindi, la formazione rossoblù che scenderà in campo domani:

Odiete; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon;

Ferro, Lubian, De Marchi; Parker, Ortis; Pavesi, Momberg (cap.),

Brugnara. A disposizione: Cadorini, Balboni, Vecchini, Boggiani, Zanini,

Loro, Biffi, Davies.

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

