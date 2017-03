FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 70 del 03.03.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER IL DERBY D’ITALIA CON IL PETRARCA PADOVA

Allo Stadio “Mario Battaglini” domani andrà in scena una delle partite

più attese della stagione: il Derby tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e

il Petrarca Padova. Ad arbitrare la più classica delle sfide sarà il

livornese Liperini, che fischierà l’inizio alle ore 15.

I Bersaglieri, dopo la battuta d’arresto con il Lafert, tornano in campo

consapevoli di dover dimostrare tutte le loro capacità e il loro valore

per riuscire a superare nuovamente i tuttineri, come spiega l’head coach

rossoblù Joe McDonnell: “Dopo la brutta partita con il San Donà il

gruppo ha avuto tempo e modo per riflettere sulla performance e per

lavorare sugli aspetti necessari a riportare la squadra agli standard a

cui eravamo abituati prima della sconfitta di due settimane fa. Domani

ci confronteremo con la seconda della classe, il Petrarca Padova, la

quale fin’ora ha dimostrato costanza e tenacia. Sarà dunque un vero test

per la nostra solidità, mentale e caratteriale, che in questo gioco è

uno degli aspetti più importanti”.

Non sarà della partita Andrea De Marchi, fermato da pubalgia, mentre è

da valutare la disponibilità di Matteo Ferro che ha subìto un leggero

stiramento. Torna invece a calcare il campo dal primo minuto Joe Van

Niekerk, completamente ristabilitosi dopo il lungo stop per infortunio

che l’ha costretto ai box da prima dell’inizio della Stagione.

Questa, quindi, la formazione per il Derby di domani: Basson, Apperley,

McCann, Van Niekerk, Barion, Rodriguez, Chillon, Cicchinelli, Lubian,

Ruffolo (cap), Parker, Ortis, Iacob, Momberg, Muccignat. A disposizione:

Cadorini, Balboni, Bordonaro, Boggiani, Brancoli, Loro, Mantelli, Arrigo.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta