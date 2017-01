FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 50 del 06.01.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER IL PRIMO MATCH DEL 2017 CONTRO MOGLIANO

Archiviate le feste natalizie, il Campionato Italiano d’Eccellenza

riprende il suo cammino nel nuovo anno con la settimana giornata di

regular season in programma domani, sabato 7 gennaio, alle ore 15. La

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è chiamata alla fondamentale trasferta in

casa del Mogliano Rugby, che sarà arbitrata dal sig. Vincenzo Schipani

(BN) e trasmessa in diretta su therugbychannel.it

.

I Bersaglieri devono fare i conti con l’infermeria piena: Basson e

Barion influenzati, De Marchi precauzionalmente ai box per pubalgia,

Majstorovic, Iacob e Momberg infortunati dall’ultima partita contro i

Lyons, e Biffi, Van Niekerk e McCann in via di recupero.

Una situazione che, però, non scoraggia l’head coach rossoblù Joe

McDonnell: “Dopo lo stop natalizio c’è molta voglia di tornare in campo

a giocare. Questa è un’occasione importante per far vedere la nostra

determinazione, perché giocheremo fra le mura del Mogliano, una squadra

molto giovane e in crescita esponenziale, in piena corsa per un posto

nei play-off. Sarà quindi fondamentale tenere in mano il gioco ed essere

mentalmente solidi. Sono molto contento perché saranno in campo dal

primo minuti sia Francesco Modena che Filippo Cadorini, i quali dovranno

sfruttare questo momento per far vedere le proprie abilità. Inoltre,

dopo un periodo di duro lavoro in questi anni, sarà in campo al posto di

Iacob anche il nostro Bordonaro, da cui mi aspetto una prestazione di

alta qualità e tanta solidità in mischia: dovrà essere la nostra àncora”.

Questo, quindi, il XV rossoblù che scenderà in campo domani: Mantelli;

Arrigo, Apperley, Modena, Pavanello; Rodriguez, Chillon; Ferro, Lubian,

Ruffolo (cap.); Parker, Cicchinelli; Bordonaro, Cadorini, Muccignat. A

disposizione: Cincotto, Balboni, Pavesi, Boggiani, Ortis, Lucchin,

Panetti, Pasini.

