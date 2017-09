FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 20 del 22.09.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER LA PRIMA GIORNATA DI ECCELLENZA

Domani si aprono le danze del Campionato Italiano d’Eccellenza 2017/18 e

per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta l’esordio sarà in trasferta allo

Stadio “Mirabello” per la sfida con il Conad Reggio. Il fischio d’inizio

è fissato per le ore 16, a dirigere il match sarà Blessano coadiuvato

dai giudici di linea Russo e Laurenti, il quarto uomo sarà Borraccetti.

Alla vigilia della prima partita della Stagione, l’head coach dei

Bersaglieri Joe McDonnell è fiducioso ma consapevole delle insidie in

terra emiliana: “Dopo una buona preparazione estiva e segnali positivi

giunti dai test amichevoli, domani iniziamo il Campionato consci che

dovremo tornare da Reggio con una vittoria. Ci aspettiamo una dura

partita perché il Conad è una squadra tosta, che già lo scorso anno ci

ha messo in difficoltà all’andata e che durante l’estate si è rinforzata

molto e credo che quest’anno farà vedere un ottimo rugby. Per questi

motivi durante la settimana abbiamo lavorato intensamente,

concentrandoci sui dettagli, perché domani dovremo scendere in campo

pronti e concentrati, rimanendo tali per tutti gli 80 minuti”.

Questa la formazione che scenderà in campo domani: Odiete; Cioffi,

Majstorovic, Modena, Biffi; Davies, Loro; De Marchi, Lubian, Ruffolo

(cap.); Ortis, Boggiani; D’Amico, Momberg, Brugnara. A disposizione:

Cadorini, Vecchini, Pavesi, Parker, Zanini, Pasini, Mantelli, Arrigo.

