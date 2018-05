FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 134 del 05.05.2018

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER LA SEMIFINALE DI RITORNO A CALVISANO

Va in scena domani alle 17 al “Pata Peroni Stadium” la Semifinale tra il

Patarò Rugby Calvisano e la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che decreterà la

seconda finalista del Campionato Italiano d’Eccellenza.

La sfida sarà diretta da Giuseppe Vivarini coadiuvato dai giudici di

linea Claudio Blessano e Luca Trentin, quarto uomo sarà Riccardo

Salafia, quinto uomo Eugenio Pasquale Scrimieri e TMO Stefano Pennè.

“Per noi questa partita è come una Finale – afferma alla vigilia della

sfida*l’head coach rossoblù Joe McDonnell*– sarà molto dura, anche

perché l’ultima volta che abbiamo vinto a Calvisano è stato 4 anni fa.

Inoltre quando il Patarò gioca in casa alza il livello al 100%, quindi

anche noi dovremo impostare il match sull’alta intensità. La chiave,

come sempre, sarà la disciplina. In settimana abbiamo studiato

l’arbitraggio della partita di regular season giocata con le Fiamme Oro,

che era statadiretta da Vivarini, e in particolare come erano stati

fischiati i punti d’incontro e la mischia chiusa, perché vogliamo essere

molto performanti: Vivarini è a mio avviso il miglior arbitro per

dirigere una partita così difficile”.

Conclude l’allenatore dei Bersaglieri: “Ancora una volta ci serviranno i

nostri tifosi, perché quando sono al nostro fianco è come se noi in

campo fossimo sempre in 16”.

La Semifinale d’andata, vinta di misura dai rossoblù la scorsa

settimana, ha lasciato qualche strascico e domani i Bersaglieri dovranno

fare a meno di Ruffolo e Odiete, che ha subito un forte placcaggio con

contusione alla cresta iliaca e muscolare. Confermati Cioffi nel ruolo

di estremo, Van Niekerk e Majstorovic ai centri, mentre sarà Davies a

fare coppia con Barion all’ala. Mantelli e Chillon andranno a comporre

la linea mediana, terza linea ancora una volta tutta rodigina con

capitan Ferro, Lubian e De Marchi. In seconda confermata la coppia

Boggiani-Ortis e nessun cambio anche in prima linea, composta da

D’Amico, Momberg e Brugnara.

Questa, quindi, la formazione rossoblù che scenderà in campo: Cioffi;

Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Davies; Mantelli, Chillon; Ferro

(cap.), Lubian, De Marchi; Boggiani, Ortis; D’Amico, Momberg, Brugnara.

A disposizione: Cadordini, Muccignat, Pavesi, Parolo, Zanini, Loro,

Venco, Modena.

